Tradicionalno srečanje s krvodajalci

6.6.2020 | 08:00

Novomeški župan je sprejel krvodajalce. (Foto: MO NM)

Novo mesto - Na dan, ki ga obeležujemo kot slovenski dan krvodajalstva in nekaj dni pred svetovnim dnevom krvodajalstva, je novomeški župan Gregor Macedoni sprejel najbolj predane darovalce krvi iz Mestne občine Novo mesto, predstavnici Območnega združenja Rdečega križa Novo mesto predsednico Vesno Dular in Matejo Šlajkovec ter dr. Mojco Šimc, vodjo Centra za transfuzijske dejavnosti Novo mesto, so sporočili z rotovža.

Župan se je v svojem nagovoru vsem krvodajalcem zahvalil za pripravljenost, da pomagajo in s svojim plemenitim dejanjem rešujejo številna življenja. »Nesebičnost, solidarnost in sočutje so lastnosti, ki se jih letos še bolj zavedamo, zaradi izkušnje epidemije koronavirusa in karantene«, je poudaril.

Tudi Vesna Dular je izrazila globoko zahvalo vsem krvodajalcem, saj zaradi njihove nesebičnosti in odzivnosti sodimo v slovenski vrh po številu krvodajalcev in številu odvzemov krvi na osebo. Vodja Centra za transfuzijo Novo mesto dr. Mojca Šimc pa je pohvalila krvodajalce, saj so bili izredno odzivni tudi v času epidemije novega koronavirusa.

OZ RKS Novo mesto in Center za transfuzijo sporočata, da se od 1. junija dalje krvodajalske akcije odvijajo preko predhodnega naročanja. Krvodajalci lahko pokličejo transfuzijsko službo Novo mesto na 01 54 38 340 in naročijo na darovanje krvi ter tako potrdijo prihod, so se zapisali v sporočilu za javnost.

M. Ž.