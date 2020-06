Pred mestno hišo odkrili spominsko obeležje

6.6.2020 | 09:00

Tako so včeraj odkrili obeležje v spomin na dr. Radoslava Jakoba Razlaga.

Brežiški župan Ivan Molan s predsednica KS Brežice Alenko Černelič Krošelj in s predstavnikom pobudnikov postavitve obeležja Silvom Klemenčičem

Brežice - Brežiški župan Ivan Molan je včeraj pred mestno hišo skupaj s predsednico KS Brežice Alenko Černelič Krošelj in predstavnikov pobudnikov postavitve plošče Silvom Klemenčičem odkril spominsko obeležje dr. Radoslavu Jakobu Razlagu, ki je možno zaznamoval življenje v Brežicah in Posavju v 2. polovici 19. stoletja.

Bil je odvetnik, politik, pisatelj in pesnik, predvsem pa velik domoljub. Bil je prvi slovenski deželni glavar Kranjske ter soustanovitelj in podpredsednik Slovenskega pisateljskega društva v Ljubljani ter govornik na več taborih. »Spomin na dr. Razlaga kot narodnega buditelja je bil med Brežičani živ vse do druge svetovne vojne, po njem so poimenovali meščansko šolo in tedanji hokejski klub. V Brežicah je dr. Razlag preživel deset let svojega življenja, najprej kot odvetnik, v poznejših let pa kot oskrbnih v brežiškem gradu. V mestu je po njem imenovana ena izmed ulic, na Čatežu ob Savi pa je še vedno Razlagov breg, kjer je imel sadovnjak, saj se je po končani politični karieri ukvarjal s kmetijstvom, še posebej s sadjarstvom,« so zapisali v sporočilu za javnost.

Kot je dejal predstavnik pobudnikov postavitve obeležja Silvo Klemenčič, Brežičan, ki sicer živi v Ljubljani, so ugotovili, da občani dr. Razlaga in njegovega pomembnega buditeljskega dela ne poznajo, zato želijo z obeležjem v mestu ohraniti spomin nanj. Spominska plošča je bila odkrita ob 140. obletnici Razlagove smrti, pobudo brežiških domoljubov sta podprla KS Brežice in občina, ki je vesela pobud in aktivnosti občanov.

Poleg plošče se nahaja tudi QR-koda, s pomočjo katere bodo lahko obiskovalci izvedeli več o njegovem življenju v slovenskem in v angleškem jeziku.

R. N., foto: Občina Brežice