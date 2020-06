Tudi v ivanški občini brezplačni prevozi za starejše

6.6.2020 | 10:00

Ivančna Gorica - Občina Ivančna Gorica v sodelovanju z zavodom Zlata mreža začenja s projektom Prostofer, ki je namenjen vsem starejšim, ki ne vozijo sami, nimajo sorodnikov in imajo nizke mesečne dohodke, pa tudi slabše povezave z javnimi prevoznimi sredstvi. Omogoča lažjo dostopnost do zdravniške oskrbe, brezplačne prevoze do javnih ustanov, trgovinskih centrov ipd.

Včeraj so slovesno prevzeli vozilo Renault ZOE na električni pogon, s katerim bodo izvajali prevoze. Vozilo je opremljeno s celostno podobo občine, kar mu daje še posebno prepoznavnost na cesti. Na slovesnem dogodku so prisostvovali člani Sveta župana za starosti prijazno občino in predstavniki Zveze šoferjev in avtomehanikov Ivančna Gorica, med katerimi je večina voznikov, ki bodo izvajali prevoze kot prostovoljci.

Uporabniki storitve si lahko na klicnem centru rezervirajo prevoz že od ponedeljka dalje. Pokličejo lahko na brezplačno številko 080 10 10, klicni center je na voljo za rezervacije prevozov vsak delovnik med 8. in 18. uro, rezervacijo prevoza pa je potrebno najaviti vsaj tri dni pred izvedbo storitve. Občina Ivančna Gorica bo prevoze pričela opravljati od 15. junija, so zapisali v sporočilu za javnost.

Zbrane je na včerajšnji slovesnosti nagovoril direktor Zavoda Zlat Mreža Miha Bogataj, ki je dejal, da storitev Prostofer v Sloveniji opravlja 37 občin, a tako lepega vozila s občinsko podobo Ivančne Gorice do danes še ni videl. Ob tej priložnosti se je zahvalil vodstvu občine in vsem voznikom za skrb starejših. »Brez vas ni Prostoferja. Vi ste tisti, ki vozite s srcem,« je poudaril.

Ob začetku projekta je zadovoljstvo izrazil tudi župan Dušan Strnad. »Že udeležba prostovoljcev dokazuje, da storitev v Ivančni Gorici potrebujemo. Podobni projekti v nekaterih občinah že živijo in se obnesejo. Upam, da bo tako tudi pri nas. Kako uspešen bo je odvisen od tega koliko ljudi bo potrebovalo pomoč.« Dodal je še, da je tovrstni projekt za starejše samo ena od dejavnosti, ki jih izvaja občina.

Strnad se je zahvalil vsem prostovoljcem, voznikom, še posebej pa članom ZŠAM Ivančna Gorica, ki v letošnjem letu obeležujejo 60. obletnico združenja in so ob nedavnem prazniku občine prejeli najvišje občinsko priznanje Zlati grb.

Zbrane sta nagovorila še predsednica sveta za starejše v občini Milena Vrenčur in podžupan Tomaž Smole, ki sta prostovoljnim voznikom zaželela srečno vožnjo. Po predaji ključa predstavniku prostovoljcev Rajku Bivicu je potekalo slavnostno odkritje vozila, so sporočili z ivanške občine.

R. N., foto: Gašper Stopar, Občina Ivančna Gorica

