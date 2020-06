Bolj ji ustreza skandinavski način igre

6.6.2020 | 18:20

Kristina Erman je svoje največje uspehe dosegla z nizozemskim Twentejem, s katerim je osvojila državni naslov in igrala v Ligi prvakinj. (Foto: osebni arhiv)

Kristina Erman (foto: osebni arhiv)

Tržišče - Tržiščanka Kristina Erman se je, kot pravi, v mladosti precej razlikovala od svojih vrstnic. Namesto da bi se z njimi družila, se je raje s fanti preganjala po igrišču in se z njimi podila za žogo. Z ogromno odrekanja, volje, stroge discipline in želje ji je uspelo stopiti na pot profesionalne nogometašice in se prebiti v tujino. Danes si kruh služi na Norveškem, po novem letu je pogodbo podpisala z ekipo Arna-Bjørnar iz Bergna.

S prvenstvom bi morali začeti konec marca, a se je zaradi covid-19 športni svet tudi tam ustavil. Med karanteno je za telesno pripravljenost skrbela doma, od desetega aprila pa spet trenira z ekipo. Sezona se bo po napovedih začela 16. julija.

Ukrepi proti koronavirusu na Norveškem niso bili tako strogi kot pri nas. »Zato sem se tudi odločila ostati in se nisem vrnila domov. Tu sem imela več svobode in tudi boljše pogoje za treninge.« Po njenih besedah moštvo sestavljajo mlade, a izjemno talentirane igralke, ki so tako kot strokovno vodstvo željne dokazovanja in uspeha. Letošnjo sezono je sicer začela v dresu madžarskega Ferencvarosa. »Z njimi sem sicer podpisala enoletno pogodbo, a smo z vodstvom kluba našli skupni jezik in jo sporazumno prekinili. Ne bom rekla, da je bila to slaba izkušnja, želela sem igrati v boljši ligi in ta možnost se mi je ponudila v decembru. Madžari sicer dobro delajo in so na pravi poti, a za napredek potrebujejo še nekaj časa. Zase menim, da mi bolj ustreza skandinavski način igre,« pravi Ermanova, ki igra na mestu bočne branilke, junija pa bo dopolnila 27 let.

Že od malih nog je predana športu. Čeprav danes živi od nogometa, ta ni bil njena prva izbira. V prvem razredu osnovne šole je namreč trenirala džiudžic in zmagovala na številnih turnirjih, nekaj let se je aktivno ukvarjala tudi z atletiko in bila v teku na dolge proge celo med najboljšimi pionirkami v Sloveniji.

Najpomembnejši postranski stvari na svetu se je resneje posvetila proti koncu osnovne šole. Po nogometnih začetkih na Mirni, kjer je igrala kar v fantovski ekipi, je namreč leta 2008 prestopila v takrat najboljši slovenski klub ženskega nogometa – ŽNK Krka Novo mesto. Najprej je nastopala v mladinski ekipi, takoj ko je izpolnila starostni pogoj, pa tudi v članski, s katero je osvojila tri naslove državnih prvakinj.

V Sloveniji je zaigrala še za Rudar Velenje, Jevnico in Pomurje Beltinci, leta 2014 pa je domače nogometne zelenice zamenjala za tujino. Dve sezoni je igrala v italijanski prvi ligi, leta 2015 pa se je preselila na Nizozemsko, kjer je z ekipo FC Twente osvojila naslov državnih prvakinj. Prebile so se celo v osmino finala Lige prvakinj, kjer so izgubile proti igralkam Barcelone. Po dveh letih pri Twenteju je prestopila v PSV, s katerim se je enkrat uvrstila v finale državnega pokala, lansko sezono pa je začela na Madžarskem.

Povsem je osredotočena na to, kar najraje počne. Hvaležna je vsem ljudem, ki ji stojijo ob strani, jo razumejo in podpirajo. Kar nekajkrat je sicer slišala očitek, da nogomet ni za dekleta. »Mene osebno to nikoli ni motilo, vedno sem pokazala, da me te stvari ne spravijo iz tira in da ne sledim negativnim mišljenjem. Ko pridem domov, me pogosto sprašujejo, kdaj si bom ustvarila družino in mi pravijo, da imam le še dobra tri leta igranja, nato pa bo konec. Zavedam se, da vedno pride zaključek, a potem se odprejo tudi kakšna druga vrata,« razmišlja. V Sloveniji bi se po njenem moralo veliko spremeniti, da bi bil ženski nogomet bolj prepoznaven in razširjen.

S svojimi dobrimi predstavami si je izborila tudi mesto v članski reprezentanci. Slovenija je trenutno v skupini A na tretjem mestu, a ima enako število točk kot Rusija na drugem mestu, medtem ko je Nizozemska na vrhu neulovljiva. Na evropsko prvenstvo se neposredno uvrstijo vse zmagovalke devetih skupin in po tri najboljše drugouvrščene zasedbe. Šesterica preostalih drugouvrščenih bo nastopila v dodatnih kvalifikacijah. Po besedah Ermanove imajo lepo priložnost, da se, če ne bo poškodb ključnih igralk, uvrstijo na evropsko prvenstvo. Poziva vse, da jih še bolj podpirajo in spremljajo. »Tudi ženske znamo igrati nogomet in verjamem, da bomo konec tedna na televiziji kmalu lahko gledali tudi tekme deklet.«

Članek je bil objavljen 14. maja v Dolenjskem listu.

R. N.