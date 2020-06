Utopljenec v Kolpi, gorelo v Dečnem selu

7.6.2020 | 08:35

Sinoči malo pred 20. uro so na reki Kolpi pri naselju Breg pri Sinjem Vrhu, občina Črnomelj, našli utopljeno osebo. Gasilci PGD Črnomelj so truplo s čolnom utopljeno prepeljali na brežino in predali pristojnim službam.

Malo pred 19. uro je posadka helikopterja Slovenske vojske v spremstvu dežurne ekipe HNMP Maribor s helikopterjem prepeljala obolelo osebo iz Sevnice v UKC Maribor. Gasilci PGD Sevnica so nudili pomoč reševalcem NMP Sevnica pri prenosu obolele osebe in zavarovali kraj pristanka helikopterja.

Ob 21.18 je v Dečnem selu, občina Brežice, zagorelo v kurilnici stanovanjskega objekta. Posredovali so gasilci PGD Dečno selo, Globoko in Brežice okolica, ki so požar pogasili, prostor pregledali s termokamero in ga prezračili.

B. B.