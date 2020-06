Krka ohranja upanje na polfinale

7.6.2020 | 10:20

Tilen Novak je na dvoboju v Mengšu Krki priigral dve zmagi. (Foto: R. N., arhiv DL)

Novo mesto - Po treh mesecih tekmovalnega premora so v soboto z državnim prvenstvom nadaljevali igralci v prvi slovenski namiznoteniški ligi. Krka je s 5:2 zmagala na gostovanju pri ekipi Mengeš II, drugi novomeški prvoligaš, SU, pa je v domači dvorani Livada tesno, s 4:5, izgubil z drugouvrščeno ekipo lige, Inter Diskontom.

Krkaši, šestkratni zaporedni državni prvaki, pred zadnjim krogom prvenstva tako ohranjajo upanje na uvrstitev v polfinale, saj je vodilni Maribor doma ugnal Kemo (5:2), ki ima zdaj zmago manj od Krke, ki se je po zmagi v Mengšu prebila na četrto mesto. Za Krko je trikrat zmagal Lorencio Lupulescu, dvakrat pa Tilen Novak.

Krka bo v zadnjem krogu gostila Maribor, ki je še brez poraza, Kemi pa v goste prihaja novomeški SU. V primeru zmage nad Mariborom bi Krka zasedla četrto mesto, v nasprotnem primeru pa ji lahko pot v polfinale z zmago na gostovanju pri Kemi omogoči SU. Če bi namreč Krka in Kema redni del prvenstva končala z enakim številom točk, bi se na zaključni turnir četverice zaradi zmage na medsebojnem srečanju uvrstila Kema.

SU, novinci v ligi, so sicer na osmih tekmah dosegli dve zmagi. Novi so bili blizu včeraj, kjer se je moral Inter Diskont, ki je do zdaj v prvenstvu izgubil le enkrat, pošteno potruditi, da je zlomil odpor Novomeščanov, za katere je Uroš Slatinšek zabeležil tri zmage (v prvenstvu je še brez poraza), eno pa je prispeval Jožko Omerzel. Odločal je deveti dvoboj med Domnom Zupančičem in Žigo Kristijanom Žigonom, ki se je na razliko (13:15) končal v petem nizu.

V osmem krogu so bile sicer odigrane le tri tekme od petih. Zaradi težav z dvoranami in treningi so tekmi odpovedali na Muti, ki bi morala gostiti Mengeš I, in v Lučah, kjer bo se morala pomeriti Savinja in Arrigoni.

Tekme zadnjega kroga bodo predvidoma naslednjo soboto, zaključni turnir četverice, ki bo zaradi epidemije koronavirusa letos nadomestil običajno končnico, pa 20. junija.

Izidi 8. kroga 1. SNTL - moški

Maribor – Kema 5:2,

Cornilleau Mengeš II – Krka 2:5,

ŠD SU - Inter Diskont 4:5,

Xiom Muta – Mengeš neodigrano,

Savinja I – Arrigoni neodigrano.

Vrstni red:

1. Maribor 16

2. Inter Diskont 14

3. Xiom Muta 12 *

4. Krka 10

5. Kema I 8

6. Savinja 6 *

7. ŠD SU 4

8. Mengeš I 4 *

9. Arrigoni 2 *

10. Cornilleau Mengeš II 0

* (tekma manj)

B. B.