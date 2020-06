Trčila avto in štirikolesnik

7.6.2020 | 18:25

Okoli poldneva je na cesti med Žabjekom in Starim Gradom v Podbočju, občina Krško, prišlo do nesreče, v kateri sta bila udeležena osebno vozilo in štirikolesnik. Posredovali so gasilci PGE Krško, ki so zavarovali kraj dogodka, odklopili bateriji na vozilih, iztekle motorne tekočine posuli z vpojnimi sredstvi in nudili pomoč pri odstranitvi štirikolesnika. Reševalci NMP Krško so poškodovanega voznika štirikolesnika na kraju ustrezno oskrbeli in prepeljali v UC Brežice. Obveščene so bile pristojne službe.