Ena padla s konja, druga z drevesa

8.6.2020 | 07:00

Včeraj ob 18.33 uri je med naseljema Mostec in Dobova, občina Brežice, pri ježi občanka padla s konja. Posredovali so reševalci NMP Brežice. Občanko so oskrbeli in prepeljali v UC Brežice.

Ob 19.03 je v Arnovem selu, občina Brežice, občanka padla z drevesa. Posredovali so reševalci NMP Krško, ki so občanko oskrbeli na kraju in nato prepeljali v UC Brežice.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RODINE PRI ČRNOMLJU, na izvodu Vodovod v dolino.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠMARJETA1;

- od 10:30 do 12:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KLENOVIK;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GORENJA VAS.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 9:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LAZE;

- od 9:00 do 11:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MAKUTE;

- od 11:00 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠMIHEL;

- od 12:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RIGEL 2.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice na območju TP Izvir, Kamence, Kraška vas, Stankovo, Brvi, Stojanski vrh, Poštena vas, Zgornja Pirošica, Dolenja Pirošica, Župeča vas, Cerklje 2, Cerklje center; TO Cerklje-kuhinja, TO Cerklje-letališče, TO Cerklje-stolp in Črešnjice med 6. in 7. uro.

M. K.