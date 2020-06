Kdo čisti nesnago nad zapornicami pri Dularjevem mlinu?

8.6.2020 | 15:00

Dularjev mlin ob reki Krki v Vavti vasi. (Foto: M. M., arhiv DL)

Vavta vas - V rubriko Halo, tukaj je bralec Dolenjca, je nedavno poklical Jože Penca iz Vavte vasi. Opaža, da se nad zapornicami na Dularjevem mlinu v Vavti vasi celo leto nabira nesnaga, ki pa je nihče ne očisti. V toplih mesecih to tudi precej smrdi. Zanima ga, zakaj občina kot lastnica mlina ne poskrbi za redno čiščenje zapornic, nerazumna pa se mu zdi tudi odstranitev rešetk pred zapornicami.

Višja občinska svetovalka za okolje in prostor Manica France Klemenčič odgovarja, da nakopičeno nesnago odstranjujejo kar se da ažurno in da vsaj dvakrat na leto v sklopu čistilne akcije organizirajo čiščenje nakopičenih naplavin pri Dularjevem mlinu. »Letos je žal še nismo izvedli zaradi razglasitve epidemije covid-19. Rešetke pred zapornicami so nekoč obstajale. V času, ko je občina lastnica objekta, pa zapornice ne obstajajo več,« odgovarja Klemenčičeva.

Gospod Penca je opozoril tudi na pomole ob Krki. Kot pravi, jih je občina začela postavljati že v mandatu prejšnjega župana in predvideno je bilo, da bi pomole tudi pokrili oziroma bi ti morali dobiti streho. »Da je tako, priča pomol pri mostu v Lokah, ki ima ogrodje za streho, strehe pa ne,« pravi Jože in ob tem opozoril, da je vsaj pri nekaterih pomolih vprašljiva tudi njihova varnost, saj so se začeli nagibati. »V slabem vremenu lahko tam komu zdrsne. Najbrž bi bila potrebna sanacija,« pravi.

»Občina Straža je že pred leti naročila celostno urejanje določitve in gradnje vstopno-izstopnih dostopov do reke Krke po celotni občini. Ena vstopno-izstopna točka je bila že zgrajena pri novem šolskem mostu na podlagi pridobljenih vseh potrebnih dovoljen. V prihodnje se nameravajo urediti še posamezne lokacije. Trenutno smo v fazi pridobivanja soglasja za gradnjo vstopno-izstopne lokacije pri Dularjevemu mlinu. Čakamo na soglasje direkcije za vode,« odgovarja Manica France Klemenčič.

B. Blaić