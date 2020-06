30 let posvetitve ajdovške cerkve

8.6.2020 | 09:40

Na včerajšnji slovesni maši v Ajdovcu ob 30-letnici posvetitve tamkajšnje cerkve.

Ajdovec - V župnijski cerkvi Presvete Trojice v Ajdovcu je bilo včeraj še posebej slovesno. Župljani so pripravili slovesnost ob 30. letnici posvetitve cerkve.

Slovesno mašo je ob somaševanju domačega župnika Janeza Zaletelja vodil ajdovški rojak Boštjan Gorišek, ki je blagoslovil tudi relikvije Janeza Pavla II. Marija Rozman je obudila spomin na težke čase, pa tudi na novi čas, ko je Ajdovec dobil novo duhovno stavbo. Le ta je rasla s trdo voljo pokojnega župnika Andreja Severja in darežljivostjo ljudi.

Boštjan Gorišek (spredaj)

Stara cerkev je bila skupaj z župniščem in prosvetnim domom požgana ob partizanskem napadu na postojanko vaških stra¬ž v noči od 11. na 12. december 1942. Po vojni so se kljub odporu proti gradnji vrstila prizadevanja domačinov za obnovo cerkve, vendar je šele mlademu župniku Andreju Severju uspelo, da je z združenimi močmi pričela novo gradnja. 11. junija 1989 je ljubljanski nadškof dr. Alojzij Šuštar blagoslovil stavbišče in položil temeljni kamen za novo župnijsko cerkev, ki so jo posvetili natanko leto dni kasneje.

Jubilejno mašo je obogatilo tudi slovesno petje župnijskega pevskega zbora, pred cerkvijo pa je sledilo še druženje s pogostitvijo.

Besedilo in foto: Slavko Mirtič