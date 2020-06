Tudi v Šentjerneju imajo namiznoteniški klub

8.6.2020 | 12:00

V Šentjerneju so pred dnevi ustanovili nov namiznoteniški klub. (Foto: NTK Šentjernej)

Skupinska fotografija ustanovnih članov (Foto: Dare Homan)

Šentjernej - Občina Šentjernej je bogatejša za nov namiznoteniški klub. Na ustanovni seji se je prejšnji četrtek zbralo okoli dvajset simpatizerjev tega čedalje bolj priljubljenega športa, za predsednika pa so izbrali Dušana Pezlja, ki ima precej izkušenj z vodenjem kluba, saj je bil pred leti na čelu novomeških namiznotenisačev.

Ideja, da bi tudi v Šentjerneju ustanovili namiznoteniški klub, ima že dolgo brado, a nikoli ni prišlo do njene uresničitve. »Konec aprila, ravno na moj 68. rojstni dan, smo se s prijatelji dobili pri meni doma in pogovor je med drugim tudi nanesel, da bi ustanovili klub. Poleg mene so bili pobudniki še moj brat Janez, Marjan Kovačič in Miha Klemenčič,« pravi Dušan Pezelj, po rodu Novomeščan, ki pa zadnjih 15 let živi v Šentjerneju. Vesel je, da so končno le uresničili dolgoletno željo, ustanovne seje kluba pa sta se med drugim udeležila tudi župan Jože Simončič in podžupan Janez Selak. »V naši občini je šport razvit, a ne ravno bogat s klubi. Imamo odlične atlete in nogometaše, verjamem, da bo v nekaj letih zrasel tudi odličen rod igralcev namiznega tenisa. Novim funkcionarjem kluba predlagam, da spremljajo občinske razpise. Verjamem, da bodo na osnovi klubskega delovnega načrta lahko uspešno konkurirali za občinska sredstva,« je dejal župan, ki tudi sam rad v roke vzame namiznoteniški lopar.

Kakšni so načrti kluba in kdo jim je ponudil pomoč, če jo bodo potrebovali, pa v naslednji številki Dolenjskega lista.

R. N.