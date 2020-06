Pijan pretepel svojo ženo, ta mu je k sreči pobegnila

8.6.2020 | 11:00

Policisti Policijske postaje Trebnje so 5. junija posredovali zaradi nasilja v družini v okoli Trebnjega. Zbrali so obvestila in ugotovili, da je 54-letni nasilnež, ki je bil pod vplivom alkohola, pretepel svojo ženo. Žrtev je po dogodku uspela pobegniti iz hiše, policisti pa so žrtev zaščitili in nasilnežu izrekli prepoved približevanja zaradi razlogov za sum, da bo ogrozil njeno življenje, osebno varnost in svobodo. O izrečeni prepovedi so obvestili pristojne institucije in preiskovalnega sodnika, ki bo presodil o podaljšanju ukrepa. Zoper osumljenca, ki so ga v preteklosti že obravnavali kaznivega dejanja z elementi nasilja, bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi nasilja v družini.

Odklonila preizkus alkoholiziranosti in peljala naprej, a ne dolgo

Policisti Policijske postaje Brežice so 5. junija dopoldne med kontrolo prometa v Dobovi ustavili voznico osebnega avtomobila in ji zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola odredili preizkus. 67-letna voznica je opravljanje preizkusa odklonila, prav tako je odklonila strokovni pregled. Zaradi kršitev cestno prometnih predpisov so ji prepovedali nadaljnjo vožnjo, vendar kršiteljica prepovedi ni upoštevala in je z vožnjo nadaljevala. Kasneje so jo ponovno ustavili pri Rigoncah in ji avtomobil zasegli. O kršitvah cestno prometnih predpisov bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Brez registrskih tablic in vozniškega dovoljenja, nezavarovan avto…

6. junija okoli 19. ure so policisti PP Novo mesto pri naselju v okolici Novega mesta ustavljali voznika osebnega avtomobila, na katerem ni bilo nameščenih registrskih tablic. Kršitelj znakov policistov ni upošteval, s pospešeno hitrostjo je nadaljeval z vožnjo, z vozilom zaviral in pospeševal, vozil po nasprotnem voznem pasu, potem pa zapeljal v naselje in avtomobil ustavil. Policista sta mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredila preizkus, vendar je opravljanje preizkusa odklonil. Ugotovljeno je bilo, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil pa je neregistriran in nezavarovan avtomobil. Med postopkom je neznana oseba v kršiteljev avtomobil odvrgla goreč predmet in zanetila požar. Policisti so požar pogasili, avtomobil zasegli in zoper kršitelja zaradi številnih kršitev na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Policisti prijeli vlomilca

Policisti Policijske postaje Novo mesto so bili 7. junija okoli 22. ure obveščeni o sumljivi osebi, ki bi se na parkirnem prostoru v Kandiji lahko pripravljala na izvrševanje kaznivega dejanja. Takoj so odšli na kraj, kjer so pri kaznivem dejanju zalotili in prijeli osumljenca, ki se z izvijačem vlamljal v parkomat. 20-letnega osumljenca iz Črnomlja bodo ovadili na pristojno tožilstvo zaradi kaznivega dejanja velike tatvine.

Odnesel orodje

V noči na 6. junij je v Straži neznanec vlomil v prostore podjetja in odtujil več kosov električnega in ročnega orodja. Lastnika je oškodoval za okoli pet tisoč evrov.

V hišo skozi balkon

V kraju Hudo Brezje na območju Policijske postaje Sevnica je 5. junija nekdo izkoristil krajšo odsotnost stanovalke in skozi balkonska vrata vstopil v stanovanjsko hišo. Pregledal je prostore in našel ter odtujil denar in zlat nakit. Lastnico je oškodoval za okoli 6 tisoč evrov.

Kolesaril bo

Med 3. in 6. junijem je na Cesti 4. julija v Krškem neznanec iz kletnih prostorov stanovanjskega bloka odtujil novejše treking kolo znamke Ghost, rdeče barve. Lastnica ocenjuje, da je oškodovana za nekaj manj kot tisoč evrov.

Posodo in kolo z motorjem

Na območju Plešivice je med 6. 7. junijem nekdo vlomil v dve počitniški hiši. Odtujil je kolo z motorjem in bakreno posodo.

Mastil se bo s piščanci

V Vihrah na območju Policijske postaje Krško so v noči na 7. junij neznanci iz odklenjenega gospodarskega objekta odtujili 19 piščancev in lastnika oškodovali za 200 evrov.

Skrita dva Afganistanca

Policisti PMP Obrežje so pri opravljanju mejne kontrole v tovornem vozilu registrskih oznak Severne Makedonije izsledili dva državljana Afganistana, ki sta se skrita med tovorom poskušala izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. Tujca so po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.

V podvozju vlaka

Policisti PMP Dobova so izsledili dva državljana Alžirije, ki sta se skrita na podvozju vlaka, ki je pripeljal iz Srbije, poskušala izogniti mejni kontroli. Tujca so predali hrvaškim varnostnim organom.

Izsledili 37 tujcev

Policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju Brega pri Sinjem Vrhu, Tanče Gore, Dolenjega Suhorja pri Vinici, Vukovcev, Balkovcev, Hriba (PP Črnomelj), Jesenic na Dolenjskem (PP Brežice) in Drašičev (PP Metlika), med 5. 6. in 8. 6. izsledili in prijeli 37 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki s 30 državljani Maroka, štirimi državljani Afganistana, dvema državljanoma Irana in državljanom Tunizije še niso zaključeni.

V reki Kolpi našli truplo

V reki Kolpi na območju Brega pri Sinjem Vrhu je bilo 6. junija v večernih urah opaženo truplo. Gasilci PGD Črnomelj so truplo moškega potegnili iz vode, zdravnica pa je na kraju potrdila smrt in odredila sanitarno obdukcijo, na podlagi katere bo ugotovljen vzrok smrti. Znakov nasilja oziroma poškodb na truplu ni bilo ugotovljenih. Policisti in kriminalisti okoliščine in identiteto osebe še ugotavljajo.

Ponesrečil se je pri spravilu drv

6. junija popoldne so nas iz bolnišnice obvestili, da oskrbujejo moškega, ki naj bi se poškodoval pri spravilu drv. Policisti PP Črnomelj so zbrali obvestila in ugotovili, da je 21-letni moški na območju Črmošnjic vozil traktor po gozdni vlaki, izgubil oblast nad vozilom in zapeljal z vlake. Še preden se je traktor prevrnil, je moški uspel skočiti z vozila in se pri tem lažje poškodoval.

