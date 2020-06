Do 1. julija prijave za letovanje otrok na Debelem Rtiču

8.6.2020 | 13:15

Otroci uživajo ob druženju in morskih radostih.

Novo mesto - Območno združenje RKS Novo mesto bo tudi letos organiziralo letovanje za 115 otrok na zdravstvenem in 70 na socialnem letovanju na Debelem rtiču.

Letovali bodo v dveh terminih in sicer od 11. do 18. julija in od 18. do 25. julija. Za zdravstveno letovanje pridobijo starši napotitev za otroke pri svojih zdravnikih oz. pediatrih, za socialno pa preko svetovalnih delavcev dolenjskih osnovnih šol ali osebno na Območnem združenju RKS Novo mesto.

Letos bo na Debelem Rtiču lahko letovalo 185 otrok.

Prispevek 40 evrov nakažejo ob prijavi, v primeru težav zaradi višine prispevka lahko starši zaprosijo za pomoč, ki jo bodo na območnem združenju pokrili iz sredstev krajevnih organizacij RK ali iz Sklada za pomoč ljudem v stiski. Kot pravi sekretarka OZRK Novo mesto Barbara Ozimek, prijave zbirajo do 1. julija. Na Debelem rtiču bodo dosledno upoštevana vsa priporočila NIJZ v zvezi s preprečevanjem širjenja okužb bolezni kovid-19.

Letovanje sofinancira ZZZS in občine: Mestna občina Novo mesto, ter občine Šentjernej, Škocjan, Dolenjske Toplice, Straža, Mirna Peč, Žužemberk in Šmarješke Toplice.

Vse informacije v zvezi letovanjem se dobijo na spletni strani: www.novo mesto.ozrk.si

L. M., foto: OZRK Novo mesto