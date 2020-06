Zapeljal s ceste in se prevrnil

8.6.2020 | 19:10

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Danes ob 11.32 je na cesti pri naselju Uršna sela v občini Novo mesto osebno vozilo zapeljalo s ceste, se prevrnilo in obstalo pod cestiščem. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, z vpojnim sredstvom posuli razlite motorne tekočine in očistili cestišče ter pomagali policistom in avtovleki. Poškodovanih ni bilo.

Pomagali onemoglemu

Ob 9.25 je bila na Bizeljski cesti v Brežicah potrebna nujna medicinska pomoč onemoglemu občanu. Posredovali so reševalci Nujne medicinske pomoči Brežice, ki so pred prihodom gasilcev PGD Brežice vstopili v prostor. Intervencija gasilcev ni bila potrebna.

Zapora prometa

Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica obvešča o kratkotrajnih popolnih zaporah prometa tipa E-6, na odseku javne poti, št. 596191 Stržišče-Komorivec; od danes do 30. junija zaradi sanacije prepusta.

Zaradi okvare na vodovodu je bila danes do predvidoma 19. ure prekinjena oziroma motena oskrba s pitno vodo na Mencingerjevi ulici in Ulici Milke Kerinove v Krškem.

Priporočajo, da pred ponovno uporabo pitne vode za prehrambene namene (po končani prekinitvi oskrbe):

Izpiranje naj bo na vseh pipah intenzivno, v sunkih s turbulentnim tokom, to pomeni s periodičnim zapiranjem in odpiranjem pip do največjega pretoka. Izpiranje naj traja najmanj 15 minut.

Vse uporabnike prosijo za razumevanje.

L. M.