Začetek gradnje komunalne infrastrukture v Velikem Podlogu

9.6.2020 | 09:00

Podpis pogodbe: Miljenko Muha, mag. Miran Stanko in Ivan Juvanc.

Krško - Župan občine Krško mag. Miran Stanko, predsednik uprave družbe Kostak Miljenko Muha in Ivan Juvanc so konec prejšnjega tedna podpisali pogodbo za izvedbo in nadzor gradnje komunalne infrastrukture v Velikem Podlogu v vrednosti 1, 6 milijona evrov.

V okviru naložbe, ki naj bi se zaključila v letu 2022, je po poročanju z občine predvidena izgradnja kanalizacijskega sistema v naselju Veliki Podlog v skupni dolžini 2.068 metrov. Odpadne komunalne vode iz naselja Veliki Podlog se preko novega kanalizacijskega omrežja odvajajo na obstoječe kanalizacijsko omrežje in vodijo do biološke čistilne naprave v Jelšah.

Nova kanalizacija za naselje Veliki Podlog bo obsegala deset glavnih gravitacijskih kanalov (v dolžini 1.669 metrov), dve črpališči (črpališče Veliki Podlog 1) in črpališče Veliki Podlog 2) ter tlačni vod v dolžini 399 m. Predvidena je tudi izgradnja novega omrežja cestne razsvetljave, obnova vodovoda ter izgradnja novega širokopasovnega omrežja.

L. M., foto: Občina Krško