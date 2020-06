Pogrešanega niso našli

9.6.2020 | 07:00

Pogrešano osebo so iskali tudi s čolnom po Krki. Zaenkrat neuspešno. (simbolna slika; arhiv)

Včeraj ob 14.39 uri se je na območju naselja Gorenje Kronovo, občina Novo mesto, začela iskalna akcija pogrešane osebe. Gasilci GRC Novo mesto so od Kampa Otočec do naselja Dobrava pri Škocjanu s čolnom pregledali gladino in obrežje reke Krke. V večernih urah so se iskalni akciji pridružili vodniki reševalnih psov za pogrešane osebe SIP KZS in ZRPS za Dolenjsko regijo. Pogrešane osebe niso našli. Iskalno akcijo nadaljujejo danes zjutraj.

V kuhinji zagorela pečica

Ob 16.14 je na Knafljevem trgu v Ribnici zaradi tehnične okvare zagorela pečica v kuhinji stanovanja. Požar so pričeli gasiti domači, dokončno pa so ga pogasili gasilci PGD Ribnica, ki so opravili tudi pregled in zračenje prostorov ter pečico izklopili iz električnega omrežja in iznesli iz stanovanja. Ob požaru sta se dve osebi nadihali dima, gasilci so jima nudili prvo pomoč do prihoda reševalcev NMP.

Motena dobava vode

Komunala Brežice obvešča uporabnike vodovodnega omrežja iz dela Mrzlave vasi, Zgornje Straže, Lačenbrega in Žejnega, da bo v danes med 8.00 in 12.00 uro motena dobava pitne vode zaradi vzdrževalnih del.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8.00 do 14.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RODINE PRI ČRNOMLJU, na izvodu Vodovod v dolino.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8.00 do 10.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. TEŽKA VODA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 10.00 do 13.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BRUSNICE;

- od 10.30 do 12.30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. DOLE.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice na območju TP Izvir, Kamence, Kraška vas, Stankovo, Brvi, Stojanski vrh, Poštena vas, Zgornja Pirošica, Dolenja Pirošica, Župeča vas, Cerklje 2, Cerklje center; TO Cerklje-kuhinja, TO Cerklje-letališče, TO Cerklje-stolp in Črešnjice med 6.00 in 7.00 uro ter na območju TP Pišece - nizkonapetostni izvod Čerenje predvidoma med 09:00 in 12:00 uro.

M. K.