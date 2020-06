Nov učni čebelnjak za mlade čebelarje

9.6.2020 | 10:00

Skupinska fotografija ob novem učnem čebelnjaku

Ivančna Gorica - Prva osebna zavarovalnica in Čebelarska zveza Slovenije sta v sklopu družbeno odgovorne akcije PRVAčebela postavila štiri tipizirane učne čebelnjake, s katerimi želita čebelarstvo še bolj približati mladim in jih ozavestiti o pomenu čebel. Čebelnjak z AŽ čebeljimi panji in tremi čebeljimi družinami so namenili tudi Čebelarskemu društvu Stična.

Čebelnjak bo namenjen čebelarskemu krožku učencev matične Osnovne šole Stična in mednarodnem tekmovanju mladih čebelarjev. Čebelarsko tekmovanje, ki bi moralo prvotno potekati letošnjega julija v Ivančni Gorici, je zaradi novega koronavirusa prestavljeno na naslednje leto.

Pred dnevi so učni čebelnjak, ki je postavljen v neposredni bližini OŠ Stična, slovesno prevzeli. Dogodka so se udeležili tudi župan Dušan Strnad, predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč, ravnatelj OŠ Stična Marjan Potokar, direktorica Zavoda Prijetno domače Maja Lampret, predsednik ČD Stična Anton Kastelic, mladi čebelarski krožkarji in ostali čebelarji stiškega društva, prisotna je bila tudi predstavnica Prve osebne zavarovalnice Katerina Steiner.

Navdušenje nad novim učnim čebelnjakom sta izrazila tako predsednik stiških čebelarjev kot župan. Povedala sta, da so s postavitvijo novega čebelnjaka otrokom zagotovljeni boljši pogoji za delo v čebelarskih krožkih. »Prav tako med mladimi širi zavest o varovanju in ohranjanju narave, obenem pa bodo mladi spoznali organiziranost in delovanje v čebelji družini, ki je lahko lep zgled tudi vsem nam,« so sporočili z ivanške občine.

Uradna otvoritev novega učnega čebelnjaka in vrta medovitih rastlin bo jeseni, do takrat bosta gospodarja čebelnjaka, Anton Kastelic in Željko Perko vanj naselila še čebelje družine, so še zapisali v sporočilu za javnost.

R. N., foto: Gašper Stopar, Občina Ivančna Gorica

