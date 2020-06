Pod vplivom alkohola in brez veljavne vozniške

9.6.2020 | 10:45

Foto: arhiv DL

Policisti PP Dolenjske Toplice so bili včeraj nekaj po 8. uri obveščeni o prometni nesreči na cesti med Stražo in Sotesko. Opravili so ogled in ugotovili, da je 63-letni moški kolesaril iz smeri Soteske in pri Straži zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad kolesom in padel. Lažje poškodovanega kolesarja so oskrbeli reševalci in ga odpeljali v bolnišnico, so sporočili s PU Novo mesto.

Policisti PP Črnomelj so včeraj med kontrolo prometa v okolici Črnomlja ustavili voznika osebnega avtomobila Škoda octavia. Med postopkom so ugotovili, da 27-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,44 miligramov alkohola. Avtomobil so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Iz torbice ukradel denar

Včeraj je v prodajalni na Glavnem trgu v Novem mestu nekdo izkoristil krajšo odsotnost prodajalke in iz torbice ukradel denar.

Prevažal Iračane

Policisti PP Brežice so danes okoli 5. ure v kraju Gregovce ustavili voznika osebnega avtomobila slovenskih registrskih oznak. Med postopkom so ugotovili, da 49-letni voznik iz Ljubljane v avtomobilu prevaža pet državljanov Irana, ki so pred tem nezakonito prestopili državno mejo. 49-letnemu osumljencu kaznivega dejanja prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države so odvzeli prostost in ga pridržali ter mu zasegli avtomobil. Policijski postopki z državljani Irana še potekajo.

Prijeli šest tujcev

Policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju kraja Dolenjci (PP Črnomelj) izsledili in prijeli šest državljanov Pakistana, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Postopek s tujci še ni zaključen, so še sporočili s PU Novo mesto.

