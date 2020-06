Zbrali že skoraj 25 ton elektronskih odpadkov

9.6.2020 | 14:20

Ulični zbiralniki za zbiranje odpadno električno in elektronsko opremo ter baterije (Foto: M. Ž., arhiv DL)

Novo mesto, Trebnje - Elektronski odpadki so posebni odpadki, zaradi težkih kovin in drugih nevarnih snovi, ki jih vsebujejo, ne sodijo med mešane komunalne odpadke, zato jih je potrebno ločeno zbirati in oddati na posebna mesta. Možnosti za njihovo oddajo je danes že veliko in ena izmed njih je tudi ulični zbiralnik. Po vsej državi jih je postavljenih že 670, večinoma stojijo na večjih ekoloških otokih. Postavljeni so v organizaciji družbe Zeos v sklopu projekta Life Gospodarjenje z e-odpadki pod sloganom E-cikliraj.

Že vse od maja 2017 tudi v občinah Mestna občina Novo mesto ter občine Šentjernej, Škocjan, Mirna Peč, Dolenjske Toplice, Žužemberk, Straža in Šmarješke Toplice stoji deset sivo-zelenih uličnih zbiralnikov za oddajo odsluženih e-odpadkov: malih aparatov in baterij. V teh uličnih zbiralnikih se je od njihove postavitve zbralo že skoraj 13,8 ton malih aparatov in odpadnih baterij, so sporočili iz družbe Zeos.

Osem uličnih zbiralnikov od marca 2017 stoji tudi v občinah Trebnje, Mirna, Šentrupert in Mokronog - Trebelno. Da danes se je v njih zbralo že 10,8 ton malih aparatov in odpadnih baterij.

»Vsi občani in občanke so vljudno vabljeni, da tudi v prihodnje svoje e-odpadke odvržejo v enega izmed zbiralnikov v svoji bližini in tako pripomorete k pravilni reciklaži dragocenih surovin, iz katerih se bo lahko naredilo nove izdelke. S tem boste prispevali k čistejšemu okolju in ohranjanju naravnih virov,« so zapisali v sporočilu za javnost.

R. N.