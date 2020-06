Po trčenju še v drevo

9.6.2020 | 18:15

Foto: arhiv DL

Ob 14.03 je pri naselju Brezovica pri Mirni prišlo do trčenja med osebnim vozilom in terenskim vozilom s tovorno prikolico. Po trčenju se je osebno vozilo čelno zaletelo v drevo. Poškodovano voznico osebnega vozila so na kraju oskrbeli in prepeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje. Gasilci PGD Trebnje so prometno in protipožarno zavarovali kraj nesreče, pomagali reševalcem pri oskrbi in prenosu poškodovane voznice, odklopili akumulator, podstavili pivnike ter očistili cestišče. Na kraju so bili prisotni policisti PP Trebnje in dežurni delavec Komunale Trebnje, so sporočili s novomeškega regijskega centra za obveščanje.

Zagorelo ostrešje ob dimniku

Ob 16.06 je v Gornjem Ajdovcu zagorelo ostrešje ob dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Ajdovec in Žužemberk so odkrili pet kvadratnih metrov ostrešja in ogenj ob dimniku pogasili. Ogenj je ožgal dva kvadratna metra desk in del ostrešja. Gasilci so pomagali pri pokrivanju strehe. O požaru so obveščene pristojne službe.

Padel z lestve

Ob 17.29 je v naselju Mostec, občina Brežice, občan padel z lestve. Posredovali so reševalci NMP Brežice, ki so občana oskrbeli in prepeljali v UC Brežice.

Nesreča pri kmečkih opravilih

Ob 17.33 je pri vasi Visejec, občina Žužemberk, prišlo do delovne nesreče. Pri kmečkih opravilih se je s traktorjem poškodoval občan. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so poškodovanega oskrbeli na kraju in ga odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

R. N.