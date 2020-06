Prenovili bodo skoraj sto let star leseni most

9.6.2020 | 19:00

Brežiški župan Ivan Molan je z direktorico podjetja Rafael iz Sevnice Marijo Možina v Cerkljah ob Krki podpisal pogodbo za celovito obnovo lesenega mosta čez reko Krko.

Predsednik KS Cerklje ob Krki Damjan Kodrič

Lesen most v Cerkljah ob Krki.

Cerklje ob Krki - Brežiška občina in sevniško podjetje Rafael sta danes podpisala pogodbo za prenovo skoraj sto let starega lesenega mostu prek Krke v Cerkljah ob Krki. Ocenjena vrednost projekta skupaj s prestavitvijo in položitvijo vodovoda pod rečno strugo znaša 730.000 evrov, od tega bo 200.000 evrov prispevalo ministrstvo za obrambo.

Brežiški župan Ivan Molan je ob podpisu pogodbe v Cerkljah ob Krki povedal, da bo obrambno ministrstvo naložbo podprlo zaradi delovanja tamkajšnjega vojaškega letališča oz. v skladu z odškodninskim dogovorom o sofinanciranju lokalne infrastrukture, je poročala STA.

Z deli na 108 metrov dolgem mostu nameravajo začeti nemudoma, zaključek investicije pa je predviden najkasneje do 10. novembra. Pri prenovi mostu, ki velja za kulturni spomenik, bodo po besedah župana upoštevali kulturno-varstvene smernice.

Zamenjani bodo vsi nosilni stebri, prečniki, povozni parket in ograja. Most bo izdelan iz hrastovega lesa, povozni parket pa iz smrekovega lesa. Po posvetu z Zavodom za varstvo kulturne dediščine bodo lahko leseni nosilci mosta zamenjani z jeklenimi nosilci, kar bo omogočilo povečano nosilnost iz sedanjih 3,5 tone na 15 ton. To pomeni, da bodo most lahko uporabljala večja intervencijska gasilska vozila in tudi šolski avtobus, kar bo pomembno skrajšalo poti.

Predsednik KS Cerklje ob Krki Damjan Kodrič je dejal, da so krajani veseli podpisa pogodbe in skorajšnjega začetka del, saj so si zadnje leta močno prizadevali, da se most v celoti obnovi. Most je pomemben za prometno povezavo obeh bregov reke Krke in tudi kot simbol kraja, saj je 8. oktober, dan, ko je bil leta 1922 odprt leseni most, praznik krajevne skupnosti. Kakšna pomembna pridobitev je bil most pred skoraj 100 leti pove podatek, da se je na odprtju mostu zbralo 6.000 ljudi od blizu in daleč, so sporočili z brežiške občine.

R. N.