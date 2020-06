Ponekod vodo prekuhavajo; danes brez elektrike

10.6.2020 | 07:00

Komunala Trebnje obvešča vse porabnike pitne vode iz zasebnih vodovodnih sistemov Migolska Gora, Migolica, Cirnik-Ravne in Debenec-Stan v občini Mirna, da je zaradi povišane motnosti potrebno vodo pred uporabo v prehrambene namene prekuhavati. Obvestilo velja do preklica. Prav tako je treba prekuhavati vodo iz zasebnih vodovodnih sistemov Velika Strmica, Češnjice in Brezje - Ornuška vas v občini Mokronog-Trebelno.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 13:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RODINE PRI ČRNOMLJU, na izvodu Vodovod v dolino.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. STRAŽA;

- od 8:00 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. KAMENCE;

- od 11:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. KAMENCE.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. STARA VAS;

- od 10:30 do 12:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. DOLE;

- od 11:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VEL. BAN.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Podgorica med 8:00 in 13:30 uro, na območju TP Rožno izvod Pišotek med 8:00 in 14:00 uro in na območju TP Vrhovo izvod smer Sevnica desno med 8:00 in 14:00 uro.

M. K.