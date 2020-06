Moletov hlev kupili in preuredili

10.6.2020 | 09:00

Občina Šmarješke Toplice bo kupila Moletovo štalo in v njej uredila prostore za društva, degustacijski prostor, trgovinico s spominki...

Šmarjeta - Občina Šmarješke Toplice načrtuje ureditev vaškega jedra v Šmarjeti, v katerem bo na trgu zaživel tudi Izvir cvička.

Po besedah župana Marjana Hribarja so odzivi občanov nad idejno rešitvijo ureditve trga zelo pozitivni. Na občini pa so tudi zadovoljni, da jim je uspelo skleniti dogovor z lastniki gospodarskega objekta v samem centru Šmarjete. Občina bo tako za slabih 40 tisoč evrov odkupila Moletov hlev oz. štalo, kot pravijo (nasproti trgovinice), kjer bosta svoje prostore dobila Društvo podeželskih žensk Šmarjeta in Društvo vinogradnikov Šmarjeta, skratka kot pravi župan, bo šlo za manjšo verzijo belocerkovške Hiše žive dediščine.

Tam bo na voljo bo tudi degustacijski prostor, saj bo v bližini stal Izvir cvička, pa manjša trgovinica s turističnimi spominki.Za rušitev pa je zaradi dotrajanosti predviden nekdanji krajevni urad - postopek izbire izvajalca še poteka.

»V Šmarjeti bo nastalo moderno, urbano središče z odlično gostinsko ponudbo z novim lastnikom Karlovškove gostilne,« je prepričan Hribar.

Besedilo in foto: L. Markelj