Ko je bežal pred policijo, iz kombija odvrgel več kokoši

10.6.2020 | 07:50

Foto: arhiv DL

Policisti so ponoči med kontrolo prometa na območju Dobruške vasi ustavljali voznika kombija. Ta znakov policistov ni upošteval, s pospešeno hitrostjo je nadaljeval z vožnjo po kolovoznih poteh in med vožnjo iz vozila odvrgel več kokoši, za katere obstaja sum, da so bile ukradene. Policisti so kršitelja ustavili v naselju v Dobruški vasi in mu zaradi številnih kršitev cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog. Nadaljujejo s preiskavo in ugotavljanjem okoliščin kaznivega dejanja tatvine. Osumljenca bodo po zaključeni preiskavi ovadili na pristojno tožilstvo.

Odpeljali so jo v bolnišnico

Policisti so bili včeraj nekaj po 14. uri obveščeni o prometni nesreči v Brezovici pri Mirni. Povzročil jo je 53-letni voznik osebnega avtomobila s pripetim lahkim priklopnikom, ki je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom in trčil v avtomobil, ki ga je vozila 64-letna voznica. Poškodovano voznico so oskrbeli reševalci in jo odpeljali v bolnišnico. Policisti so še ugotovili, da je povzročitelj nesreče vozil pod vplivom alkohola in mu zaradi kršitev cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

Opit in brez veljavne vozniške

Policisti PP Brežice so danes ponoči med kontrolo prometa v Dobovi ustavili voznika osebnega avtomobila in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 40-letni kršitelj, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, je imel v litru izdihanega zraka 0,57 miligrama alkohola. Avtomobil so mu zasegli, izdali plačilni nalog in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Ob motorno žago in vrtalnik

Na delovišču na območju Novega mesta je med ponedeljkom in torkom nekdo vlomil v gradbeni zabojnik ter odnesel motorno žago in vrtalnik. Škode je za okoli 700 evrov.

Afganistanca sta se skrivala

Policisti PMP Obrežje so na vstopu v Slovenijo med kontrolo tovornega vozila srbskih registrskih oznak v tovornem delu našli dva državljana Afganistana, ki sta se poskušala izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. Tujca so predali hrvaškim varnostnim organom.

Prijeli Kitajca

Policisti so ponoči med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju Obrežja izsledili in prijeli državljana Kitajske, ki je nezakonito prestopil državno mejo. Policijski postopki s tujcem še potekajo.

M. Ž.