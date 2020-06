Urejajo pločnik na odseku vse bolj prometno obremenjene ceste

10.6.2020 | 10:00

Na 120-metrskem odseku vse bolj prometno obremenjene ceste od občinskega središča proti Malenski vasi urejajo pločnik. Fotografija je bila posneta ob začetku del. (Foto: A. K.)

Mirna Peč - Mirnopeška občina se je lotila ureditve pločnika na odseku lokalne ceste med Mirno Pečjo proti Malenski vasi, ki vodi proti Prečni in je vsako leto vse bolj prometno obremenjena. Zato je za ves motorni promet je od konca maja zaprtih prvih 120 metrov ceste. Zapora je predvidena do 30. junija, je ustrezno označena, obvoz pa urejen skozi zaselek Rogovila.

»Ena največjih težav občine na tej cesti je zagotavljanje prometne varnosti za pešce, kjer je še posebej nevaren začetek odseka v Mirni Peči. Cesta je na prvih 120 metrih nepregledna in praktično brez površin, kamor bi se pešci lahko umaknili, vozišče namreč preide v brežino, bankin pa praktično ni. Cestno telo omejujejo tudi sosednji objekti, trafo postaja in še kaj,« je situacijo opisal Andrej Kastelic z mirnopeške občinske uprave.

Občina bo tako na tem odseku poleg pločnika postavila še oporni zid in obnovila stopnišče proti sosednji domačiji, zavarovala in prestavila energetske vode in naprave vzdolž ceste ter uredila odvodnjavanje. Izvajalec del je podjetje Komunalne gradnje iz Grosupljega, ki je bil na javnem razpisu izbran kot najcenejši ponudnik. Občino bo ta naložba stala približno 51.000 evrov brez DDV.

M. Ž.