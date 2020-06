Lipoglavšek se vrača v Trebnje

David Lipoglavšek (Foto: RK Trimo Trebnje)

Trebnje - Vodstvo RK Trimo Trebnje se je uspelo dogovoriti s trenerjem Davidom Lipoglavškom, ki se v domači klub vrača po treh sezonah. Lipoglavšek bo poleg vodenja mlajših dečkov A in B prevzel tudi koordinacijo vseh mlajših kategorij, z njim pa bo klub pridobil predvsem trenersko stabilnost v mladinskem pogonu, so sporočili iz trebanjskega kluba.

Lipoglavšek je bil nekoč igralec, a kariero končal še v najstniških letih. Hitro se je podal v trenerske vode, in sicer gre za enega izmed najuspešnejših mladih rokometnih trenerjev v Sloveniji. V RK Trimo Trebnje je deloval med letoma 2006 in 2016, od sezone 2016/2017 dalje pa vodil mlajše dečke v novomeški Krki, kjer se je štirikrat uvrstil na finalni turnir državnega prvenstva, so o njegovi poti zapisali v sporočilu za javnost.

»Vodstvo kluba si želi v prihodnje spraviti organizacijsko in strokovno delo na stopničko višje, zato bo Lipoglavšek zelo pomemben člen v samem delu mlajših kategorij, saj so se pod njegovo taktirko vzgajali tudi Miha in Marko Kotar ter Kristjan Horžen, ki spadajo med najobetavnejše slovenske rokometaše,« so poudarili v Trimu Trebnje.

»Po štirih letih se zopet vračam v klub, kjer sem začel s trenersko potjo. Prevzemam koordinacijo mlajših selekcij in treniranje mlajših dečkov. Ambicije in cilji v klubu so veliki, zato upam, da jih bomo z dobrim delom dosegli,« je dejal David Lipoglavšek.

