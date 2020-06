Gradnja poslovne cone prinaša tudi nova delovna mesta

10.6.2020 | 13:05

Župan Anton Maver in direktor Komunalne gradnje Grosuplje Viktor Dolinšek sta danes dopoldan podpisala pogodbo za gradnjo prve faze poslovne cone Puščava.

Mokronog - Poročali smo že, da je služba vlade za razvoj in kohezijsko politiko izdala odločitev o finančni podpori projekta gradnje prve faze poslovne cone Puščava. Župan Občine Mokronog – Trebelno Anton Maver je danes z izbranim izvajalcem del, to je direktorjem podjetja Komunalne gradnje Grosuplje Viktorjem Dolinškom, podpisal pogodbo v višini skoraj 451.000 evrov, od tega bo približno 439.000 evrov evropskega in državnega denarja.

Kot je poudaril župan, je današnji podpis pogodbe pomemben za nadaljnji razvoj gospodarstva v občini. »S tem bomo izboljšali pogoje za obstoječe in omogočili rast in razvoj novim gospodarskim subjektom,« je dejal Maver.

Za poslovno cono Puščava, ki so jo predvideli že ob sprejetju občinskega prostorskega načrta leta 2013, je v celoti predvidenih sedem hektarjev, v prvi fazi pa bodo uredili skoraj dva. Zgradili bodo 160 m ceste s priključkom na regionalno cesto, več kot 70 m fekalne kanalizacije in približno 30 m meteorne kanalizacije, čistilno napravo z dvajsetimi populacijskimi enotami, 170 m vodovoda, 270 m električnega omrežja, postavili bodo javno razsvetljavo, na koncu pa bodo uredili tudi zelene površine.

To bo prva poslovna cona v občini, svojo dejavnost bo tja razširilo mokronoško podjetje Sep, lansko jesen pa se je občini o nakupu zemljišča v coni uspela dogovoriti tudi s podjetjem Zajc kovinoplastika. Kot je poudaril župan, ureditev prve faze prinaša tudi osem novih delovnih mest, ko bo cona v celoti komunalno opremljena pa več kot petdeset.

Na razpis za izbiro izvajalca se je javilo pet ponudnikov, kot najugodnejšega so izbrali podjetje Komunalne gradnje Grosuplje. Ocenjena vrednost projekta je znašala okoli 549.000 evrov, njihova ponudba pa je bila za okoli 110.000 evro nižja. Kot je povedal direktor podjetja Viktor Dolinšek, so veseli, da so bili izbrani na razpisu, kajti v teh časih so takšni projekti zelo pomembni. »Potrudili se bomo, da bodo dela narejena kvalitetno in v predvidenem roku,« je še dodal. Zaključek investicije je predviden najkasneje do konca avgusta.

Besedilo in fotografije: R. N.

