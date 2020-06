Na obrobju, a niso odmaknjeni

Predsednik KS Svetinja Silvo Zupančič (Foto: R. N.)

Na tem mestu naj bi v prihodnje zgradili dom za potrebe krajevne skupnosti. (Foto: R. N.)

Svetinja - Krajevna skupnost Svetinja je s približno 325 prebivalci najmanjša krajevna skupnost v trebanjski občini. Čeprav so na jugovzhodnem obrobju, ne občutijo, da bi bili odmaknjeni ali kakorkoli prikrajšani, pravi njen predsednik Silvo Zupančič. Razen kanalizacije ima večina vso potrebno javno infrastrukturo, ki jim omogoča normalno življenje, izpostavljajo pa preozke ceste, na katerih je že srečanje osebnih vozil zahtevno.

»Od Rdečega Kala do naselja Repče je cesta zelo ozka. Ljudje jo uporabljajo, ko gredo v službo v Trebnje, Novo mesto ali Ljubljano. Pozimi je srečanje še bolj oteženo, saj ni prostora, da bi se umaknil. Sicer je cesta dobro vzdrževana, ni uničena, zato upamo, da jo bodo v naslednjih letih vsaj nekoliko razširili, saj po njej pelje tudi šolski avtobus,« pravi Zupančič in doda, da na srečo hujših nesreč, razen nekaj zvite pločevine, na tem odseku v preteklih letih ni bilo, saj so se domačini navadili, da vozijo počasi. Občina je lani uredila manj kot kilometer dolg odsek od Repč proti Odrgi, kar je za vse, ki to cesto dnevno uporabljajo, velika pridobitev. »Drugače s cestno infrastrukturo nimamo težav, tudi makadamskih odsekov je zelo malo.«

Proračun KS Svetinje znaša le približno 42.000 evrov, zato si večjih naložb sami ne morejo privoščiti. Odvisni so od načrtov in zmožnosti občine, s katero, tako Zupančič, dobro sodelujejo. V prejšnjem mandatu so se sami lotili rekonstrukcije ceste Gorenji Vrh–Šmaver, poleg tega jim je z donacijami lastnikov tamkajšnjih zemljišč uspelo razširiti odsek na Svetinjah in tudi v Šmavru. Ker je bila letošnja zima bolj mila, je na postavki zimskega vzdrževanja cest ostal kakšen evro več, ki ga bodo porabili za nove investicije. Letos bodo nadaljevati širitev ceste v Šmavru, in sicer od cerkve sv. Ane proti Dečji vasi, na Svetinjah in Gorenjem Vrhu načrtujejo postaviti ogledali za še boljšo prometno varnost, z dvema novima hidrantoma pa bi radi izboljšali tudi požarno varnost tukajšnjih krajev, a ni še natančno določeno, kje ju bodo postavili.

Zupančič tudi poudarja, da so edina krajevna skupnost, ki nima svojih prostorov, zato se zdaj sestajajo kar v gasilskem domu na Gorenjem Vrhu. Že dolgo časa je želja, da bi imeli svoj objekt. Občina je na Svetinjah, nad nogometnim igriščem, že odkupila zemljišče, kjer namerava v prihodnjih letih zgraditi dom za potrebe krajevne skupnosti. »Projektna dokumentacija je še v izdelavi, a naj bi bila kmalu končana. Računamo, da bi ob koncu tega mandata zapičili prvo lopato, pri gradnji pa bi nato pomagali tudi vaščani po svojih zmožnostih. To bi bila za nas velika pridobitev,« pravi Zupančič, ki je na čelu krajevne skupnosti drugi mandat.

Krajevna skupnost Svetinja zajema pet vasi: Dolenji in Gorenji Vrh, Šmaver, Rdeči Kal in Svetinja. Vasi so večinoma razpršene, razen Gorenji in Dolenji Vrh sta izrazito gručaste oblike. Kot pravi predsednik, so bile tu včasih številne kmetije, danes pa je pravih kmečkih poslopij le še nekaj. Nimajo kakšnega večjega obrtnika, ljudje se večinoma na delo peljejo drugam. Edino društvo je Prostovoljno gasilsko društvo Vrhe, ki bo naslednje leto praznovalo 85-letnico delovanja. Kar precej prebivalcev je včlanjenih tudi v vinogradniško društvo Lisec oz. Trebnje. KS Svetinja je namreč zelo poznan po vinogradniški gorici Šmaver, ki je tako kot ostale vasi vredna obiska. Prijazni domačini obiskovalcem radi postrežejo s kozarčkom vina, ki ga skrbno pridelujejo.

