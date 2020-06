Številni so že ostali brez dela, pravo stanje pa bo razkrila šele jesen

10.6.2020 | 18:10

Število brezposelnih oseb na novomeškem zavodu za zaposlovanje se je v zadnjih treh mesecih povečalo za 400. Iskalcev zaposlitve je bilo konec maja 4053, kar je 22 odst. več kot pred letom dni. A to še ni celotna slika posledic koronakrize, ki jo predstavljamo v novi številki Dolenjskega lista. Kot pravi sekretar območne organizacije Zveze svobodnih sindikatov Slovenije za Dolenjsko, Posavje in Belo krajino Igor Iljaš, bodo pravo razsežnost stanja na trgu dela razkrili šele meseci, ki prihajajo, ko se bodo iztekle državne pomoči za čakanje na delo in delo v skrajšanem delovniku.

Po mesecih omejenih socialnih stikov so s polno paro začeli delati tudi občinski sveti v naših občinah, ki se trudijo nadoknaditi zamujeno. Tudi s podražitvami nekaterih storitev, kar so že storili v Kostanjevici na Krki, kjer so podražili vrtce, komunalo, oskrbo na domu in celo neprofitna stanovanja.

V Novem mestu se medtem številni muzajo ob zadregi, ki je nastala, ko je prejšnji teden s položaja nepričakovano odstopila v.d. direktorice Zavoda Novo mesto. Župan Gregor Macedoni je za začasnega direktorja predlagal Aleša Makovca, že petega v manj kot štirih letih obstoja zavoda, na rotovžu pa medtem že iščejo šestega.

Bolj razveseljive novice prihajajo iz Brežic, kjer bodo v jeseni le začeli izvajati srednješolski program zdravstvene nege, čeprav je bil vpis nekoliko manjši od tistega, ki so ga pričakovali.

Dijake, ki so morali zapustiti šolske klopi zaradi epidemije, so močno pogrešali tudi na 250 hektarjev velikem posestvu centra biotehnike in turizma Grm. A njive je treba obdelati, za živali pa poskrbeti tudi brez dijakov, kar so na Grmu tudi storili, kjer se z novimi ambicioznimi načrti že ozirajo v prihodnost.

Obiskali smo tudi invalida iz Dolenjega Vrhpolja, ki je lahko zgled optimizma in trdne volje marsikomu, čeprav se že od mladosti spopada s številnimi ovirami in predsodki.

Bili smo na razglasitvi najboljših vinarjev na Festivalu modre frankinje v Sevnici in prisostvovali predaji donacije družini iz Drašičev, ki jo je aprila hudo prizadel požar. Tudi tokrat se je izkazalo, da prijatelja spoznaš v nesreči in teh imajo Dragovanovi tudi v teh negotovih časih precej.

B. Blaić