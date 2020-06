Pogrešanega Ivana Gričarja še niso našli

10.6.2020 | 19:30

Foto: Arhiv DL

Na področju Gorenjega Kronovega se je danes nadaljevala iskalna akcija pogrešanega Ivana Gričarja. Kot so sporočili iz novomeškega regijskega centra za obveščanje, so gasilci GRC Novo mesto od naselja Šentpeter do naselja Dobrava pri Škocjanu s čolnom pregledali gladino in obrežje reke Krke. V iskalni akciji so sodelovali tudi člani jamarske reševalne službe JRS RC Novo mesto, a pogrešnega niso našli.

S traktorjem v jarek

Pri naselju Drage pri Šentrupertu je malo po 10. uri voznik traktorja zapeljal s ceste v jarek. Gasilci PGD Trebnje in Šentrupert so zavarovali kraj nesreče, s tehničnim posegom potegnili traktor iz jarka ter pregledali okolico. Poškodovanih ni bilo.

Našel več kosov neeksplodiranih ubojnih sredstev

V gozdu pri Podturnu v občini Dolenjske Toplice je malo pred 12.30 občan našel več kosov neeksplodiranih ubojnih sredstev. Pripadniki Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Dolenjske in Ljubljanske regije so na kraju uničili ročno bombo, protipehotno mino in vžigalnik minometne mine, ostanek druge svetovne vojne, italijanske izdelave.

Pomagali reševalcem

Na Planinski cesti v Sevnici so ob 7.55 gasilci PGD Sevnica nudili pomoč reševalcem NMP Sevnica pri prenosu obolele osebe iz stanovanjske hiše v reševalno vozilo.

Padel s tovornega vozila

Ob 13.47 je v Brodu pri Podbočju občan padel s tovornega vozila in se poškodoval. Reševalci NMP Krško so ga oskrbeli na kraju in prepeljali na zdravljenje v SB Brežice.

M. Ž.