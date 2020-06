Župan Simončič prisegel pred svetniki - skupaj nazdravili s penino

11.6.2020 | 08:15

Jože Simončič je ob začetku svoje prve seje kot župan prisegel pred svetniki in obljubil, da bo župan vseh občanov.

Svetniki so zaradi koronavirusa zasedali v KC Primoža Trubarja - na primerni razdalji, kot v razredu...

Šentjernejska penina in sladki rogljički so čakali za konec...

Patricija Pavlič (spredaj na desni), na levi njena kolegica Marjetka Rangus.

Albert Pavlič je bil kot običajno najbolj zgovoren med svetniki. Zraven kolegica Vesna Bregar.

Šentjernej - Sinoči je 10. redno sejo Občinskega sveta Občine Šentjernej prvič vodil novi šentjernejski župan Jože Simončič, ki je bil 8. marca na nadomestnih volitvah po odstopu Radka Luzarja izvoljen za prvega moža šentjernejske občine.

Zmagal je kot neodvisni kandidat nestrankarske Liste za celostni razvoj s podporo treh list, in sicer Liste za šentjernejsko dolino, Liste mladih za aktiven Šentjernej in Liste Skupaj za prihodnost, in ima pisno zavezo o sodelovanju desetih občinskih svetnikov v 18-članskem občinskem svetu, kar je večina.

Simončič je 27. marca prevzel posle od podžupana Janeza Selaka - ta je s pooblastilom v vmesnem času opravljal naloge župana - in bil potrjen kot župan, od 1. maja naprej pa deluje kot poklicni župan. V vmesnem času je namreč še vedno vodil Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto in zato županoval nepoklicno.

Na seji, ki je bila prva po njegovi izvolitvi in prva po koronačasu oz. epidemiji - zadnja je bila pred skoraj štirimi meseci - je Jože Simončič prisegel pred svetniki in ponovil, da želi biti župan vseh občanov.

Nadomestna svetnica Patricija Pavlič

»V mnogih stališčih smo si enotni, a imamo tudi različne poglede in to je normalno in koristno. Občinski svet mora biti mesto, kjer se mora iskriti za sprejemanje dobrih odločitev za korist vseh občanov. Naj prevlada moč argumenta in odgovornost dialoga,« je dejal občinskim svetnikom, ki so se tokrat zaradi okoliščin v zvezi s koronavirusom zbrali v rdeči dvorani Kulturnega centra Primoža Trubarja, ter jih pozval k sodelovanju in odgovornemu delu.

Kot občinskega svetnika SLS ga je zaradi nezdružljivosti funkcij v svetniških klopeh nadomestila Patricija Pavlič, sicer direktorica CIK Trebnje.

Župan se je zahvalil vsem, ki so v epidemiji opravili izredno delo, tudi vsem občanom, ki so spoštovali navodila in ukrepe ter se obnašali odgovorno. Naj bo tako še naprej, je dejal in ob koncu seje z 20 točkami dnevnega reda - med drugim so sprejeli zaključni račun občine za leto 2019 in prvi rebalans proračuna za leto 2020 - s svetniki dobremu delu nazdravil s šentjernejsko penino.

Prva Simončičeva seja je pokazala, da bo župan lahko vladal z udobno večino, ki jo predstavlja koalicija, iz opozicijskih vrst se je z vprašanji v glavnem oglašal le svetnik SDS Albert Pavlič.

Besedilo in foto: L. Markelj

Galerija