Okvarjen tovornjak; danes brez elektrike

11.6.2020 | 07:00

Sinoči ob 21.37 uri so na Cesti krških žrtev v Krškem, občina Krško, gasilci PGE Krško nudili pomoč vozniku tovornega vozila, ki je ostalo v okvari.

Motena oskrba z vodo

Uporabnike pitne vode iz Globokega in Malega Vrha obveščamo, da bo danes med 8. in 12.00 uro motena oskrba s pitno vodo zaradi vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 7:30 do 8:30 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠOLA LOKA na izvodu Bloki Kidričeva 5;

- od 11:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SEČJE SELO na izvodu Sečje selo.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo

- od 8:00 do 9:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP IRČA VAS;

- od 8:00 do 9:30 odjemalcem, oskrbovanim iz TP GOR. GRADIŠČE PRI DOL. TOP;

- od 8:00 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KUZARJEV KAL;

- od 11:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOČEV HRIB;

- od 12:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRKA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GORENJA VAS.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 9:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SELO PRI ZAGORICI na izvodu SELO.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško okolica na območju TP Slapšak med 8. in 14. uro; na področju nadzorištva Brežice pa na območju TP Globoko Dobrava izvod Globoko vas med 8.30 in 13. uro.

M. K.