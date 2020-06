Lani uresničili skoraj vse, kar so načrtovali

11.6.2020 | 09:25

Župan Franc Vovk in direktorica občinske uprave mag. Nataša Šterk

Po treh mesecih in pol je znova sesedal občinski svet.

Dolenjske Toplice - Občinski svet Dolenjskih Toplic je na včerajšnji seji potrdil zaključni račun lanskega proračuna, iz katerega izhaja, da je občina realizirala 94 odst. načrtovanih prihodkov, in sicer 5,1 milijona evrov, ter skoraj 96. odst. načrtovanih odhodkov v višini 6,9 milijona evrov. »Preživeli smo, ni bilo enostavno. Zahvaljujem se za razumevanje, da ste med letom potrdili tudi dva rebalansa,« je svetnikom dejal župan Franc Vovk.

Občinski svet je včeraj sprejel tudi pravilnik o sofinanciranju programov in projektov na področju kulture, s katerim se določajo pogoji sofinanciranja, postopek dodelitve proračunskih sredstev ter merila in kriteriji za vrednotenje in izbor programov oz. projektov na področju kulture, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev občine. Prav tako so se strinjali z novim pravilnikom o uporabi Kulturno-kongresnega centra. Prejšnji, ki je bil sprejet leta 2015, ni bil usklajen z veljavno zakonodajo. Kot je povedal župan, bodo morali vsi uporabniki prostorov oz. opreme plačevati najemnino. Kaj bo to pomenilo za društva in njihovo delovanje, če bodo morala odslej plačevati uporabo občinskih prostorov, se je spraševala Mojca Šenica (SD). Boji se, da bo za kakšno društvo to velik strošek. A kot je poudaril župan, bodo društva ali druge organizacije preko občinskih razpisov lahko dobile povrnjen denar.

Svetniki so se seznanili tudi o delu organa skupne občinske uprave Suhe krajine in medobčinskega inšpektorata in redarstva ter poročili Zdravstvenega doma Novo mesto in Štaba civilne zaščite občine v času epidemije novega koronavirusa.

