Svetniki so podprli kandidatko za ravnateljico

11.6.2020 | 12:00

Župan Darko Zevnik se je na včerajšnji seji zahvalil sodelavcem za odgovorno in zavzeto delo v izrednih razmerah med epidemijo. (Foto: M. L.)

Občinski svet je zasedal v Kulturnem domu Metlika, kjer je dovolj prostora, da so svetniki sedli na veliki medsebojni razdalji. (Foto: M. L.)

Metlika - Ker bodo v občini Metlika podražitev čiščenja odpadnih vod in odvoz vsebine greznic v večji meri pokrili preko subvencije občine, se cena komunalnih storitev, ki jo plačajo občani, skoraj ne bo spremenila, je na včerajšnji seji občinskega sveta povedal direktor Komunale Metlika Bojan Krajačič, ko je predstavil letno poročilo podjetja za leta 2019.

Občinski svet je med drugim soglašal z imenovanjem Marine Vorkapić za ravnateljico osnovne šole Podzemelj; kandidatka je zdaj vršilka dolžnosti ravnateljice v tej šoli.

Zavod za turizem, kulturo, šport in mladino Metlika je postal upravljavec stavbe Hiša dobrot Bele krajine v Metliki, je včeraj sklenil občinski svet.

Svetniki so sprejeli zaključni račun občinskega proračuna za leto 2018, se seznanili s poročili z notranjo revizijo lani na občini ter v Osnovni šoli Metlika, Ljudski knjižnici Metlika in Otroškem vrtcu Metlika. Revizija, kot je povedala poročevalka, razen nekaj manjših odstopanj pri razvrščanju podatkov ni odkrila nepravilnosti, s tem, da so revizorji naročili javnim zavodom, da morajo ti jasno navajati, kaj je njihova tržna dejavnost.

Na seji, ki jo je župan Darko Zevnik sklical v Kulturnem domu, so se svetniki med drugim tudi seznanili z letnimi poročili javnih zavodov, in sicer osnovnih šol Podzemelj in Metlika ter Ljudske knjižnice Metlika, Belokranjskega muzeja Metlika, Otroškega vrtca Metlika, Zdravstvenega doma Metlika, Zavoda Metlika in Dolenjskih lekarn Novo mesto.

M. L.

