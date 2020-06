V Stranski vasi tudi Tim Gajser in Jan Pacar, a brez ...

11.6.2020 | 13:00

Jan Pancar se želi čim prej vrniti v tekmovalni ritem

Novo mesto - Slovenski motokrosisti bodo ta konec tedna na stezi v Stranski vasi pri Semiču začeli z državnim prvenstvom. Tekmovali bodo v razredih MX50, MX65, MX85, MX125, MX Open ter Veterani 40 in Veterani 50.

Proga v Stranski vasi pri Semiču bo 14. junija gostila uvodno dirko državnega prvenstva v motokrosu. Kot tudi druga športna tekmovanja v Sloveniji, bo tudi ta dirka zaradi ukrepov povezanih s pandemijo koronavirusa potekala brez gledalcev. Kot pravijo na AMZS so se morali organizatorji po sili razmer s tem pač sprijazniti.

»Seveda nam je žal, da gledalci ne bodo dodatno začinili dirko. Vseeno nas veseli, da se bo sezona končno začela. Skupaj z dirkači smo že nestrpni in verjamem, da so se vsi zelo dobro pripravili na sezono,« pravi Mitja Wolf, direktor uvodne dirke sezone.

Gneče ob Gajserju v Stranski vasi ne bo, saj bo dirka potekala brez gledalcev.

Zahtevne organizacije prve letošnje domače preizkušnje slovenskih motokrosistov za točke državnega prvenstva so se lotili v AMD Kolpa MXS (nekdanji NIX MK Semič), Wolf pa poudarja, da so jim ob strani stali številni sodelavci in sponzorji ter tudi AMZS.

Gajser, Pancar, Peklaj

Uvodne preizkušnje sezone se bo kot tekmovalec udeležil tudi Tim Gajser, je povedal Wolf. Branilec naslova svetovnega prvaka se domačo dirko izkoristil za piljenje forme pred nadaljevanjem sezone svetovnega prvenstva v razredu MXGP, v katerem je na marčevskih dveh dirkah obakrat osvojil drugo mesto.

Tudi nekateri drugi slovenski motokrosisti imajo zanimive cilje ter poglede na letošnjih šest dirk državnega prvenstva. Mladi in nadarjeni Jaka Peklaj (AMD Šentvid pri Stični), ki nastopa v razredu MX85 v okviru ekipe 62 motosport, letos cilja na naslov državnega prvaka.

Jaka Peklaj ima čisto poseben načrt.

"Lahko rečem, da sem letos opravil zares zahtevne priprave s svojo ekipo. Vsaj trikrat na teden sem sedel na motociklu. Žal so razmere zaradi koronavirusa pripeljale do tega, da bom letos nastopil le še na dirkah italijanskega in nemškega državnega prvenstva. Dirke v Semiču se bom lotil s stoodstotno osredotočenostjo. Mogoče se sliši malce nenavadno, ampak eden od ciljev za to dirko je, da bi čim več tekmecev prehitel vsaj za en krog," pravi osnovnošolec iz Ivančne Gorice.

Svojo vlogo bo seveda odigralo tudi vreme, kljub sorazmerno dobri vremenski napovedi pa niso izključene nevihte, ki lahko dodatno začinijo predvsem obe nedeljski vožnji. S tem pa se dirkač razreda MX2 in lanski državni prvak Jan Pancar (AMD Šentvid pri Stični) ne ubada preveč. Študent strojništva pravi, da je fizično in psihično odlično pripravljen, da pa je dirka vendarle najboljši trening.

"Zelo pomembno je, da vsi skupaj čim prej pridemo v pravi tekmovalni ritem. To je zame še toliko bolj pomembno, saj bom letos odpeljal evropski del sezone dirk svetovnega prvenstva v MX2. V slovenskem državnem prvenstvu pa seveda spet ciljam na naslov prvaka," pravi Pancar.

B. B.