Defibrilatorja za KS Zdole in Koprivnica

11.6.2020 | 14:35

Na Zdolah

V Koprivnici

Zdole, Koprivnica - V okviru participativnega proračuna občine Krško so na predlog Mitje Omerzela in Sandija Lekšeta občani lani izglasovali tudi nabavo defibrilatorjev za območji krajevnih skupnosti Zdole in Koprivnica. Podžupan občine Krško Vlado Grahovac je včeraj predsednikoma sveta KS Zdole in Koprivnica Marjanu Zorku in Damjanu Bogoviču defibrilatorja tudi uradno predal.

"Če defibrilator ob temeljnih postopkih oživljanja uporabimo v treh do petih minutah po srčnem zastoju, lahko povečamo delež preživetja za več kot 50 odst.. Prav zato imamo prav vsi, ki se srečamo s posameznikom s srčnim zastojem, ključno vlogo pri njegovem preživetju," je poudaril podžupan Grahovac.

Trenutno je na območju občine Krško 28 defibrilatorjev, ki so dostopni 24 ur na dan. Poleg občine so defibrilatorje prispevali tudi posamezne krajevne skupnosti, društva, podjetja in druge organizacije.

Nova defibrilatorja še nista nameščena na svoji mesti, na občini pa pravijo, da bosta v Kostanjku in Koprivnica. Kje natančno, niso sporočili.

B. B.