Zbila mladostnika

11.6.2020 | 18:45

Ob 14.46 je na Maistrovi ulici v Brežicah, voznica z osebnim vozilom zbila mlajšega občana. Posredovali so reševalci NMP Brežice, ki so občana na kraju ustrezno oskrbeli in prepeljali v UC Brežice. Obveščene so bile pristojne službe.