V šoli gorelo, menda v zbornici

12.6.2020 | 07:05

Gasilski avtomobili so še vedno pred OŠ Drska, uradnih informacij še ni.

Ravnateljica šole Nevenka Kulovec v pogovoru s policistko.

Novo mesto - Danes že navsezgodaj zjutraj so gasilske sirene prebudile stanovalce naselja Ulice Slavka Gruma v okolici OŠ Drska. Štirje gasilski avtomobili, od poklicnih po PGD Šmihel, so se pripeljali na akcijo, saj je v šoli gorelo. Manjkali niso seveda tudi policisti.

Akcija še poteka, uradnih informacij še ni, menda naj bi zagorelo v zbornici šole.

Kot je neuradno povedala vzgojiteljica vrtca - vrtec domuje v šolski stavbi - ki je prva zjutraj okrog pol 6. ure prišla na delo, je zavohala nek dim, takoj pomislila, da se nekaj dogaja in šla preveriti v kuhinjo, zbornico, hišnikovo delavnico, a ni opazila nič. Kasneje je prišla še ena od učiteljic, ravno tako opazila čuden vonj po dimu in poklicali sta na pomoč gasilce. Opazili sta tudi, da so se zaprla požarna vrata, kar je seveda varnostni ukrep, da se ogenj ne bi širil v druge dele šolske stavbe.

Ravnateljica OŠ Drska Nevenka Kulovec je zaskrbljena stala pred šolo, za Dolenjski list je le povedala, da uradno ni še nič znanega, kaj se dogaja.

V vrtec in šolo so seveda v jutranjih urah prihajali otroci, ki so počakali zunaj. Gasilski avtomobili so sedaj še pred šolo, vsi čakajo, kakšni bodo ukrepi, ali bodo danes sploh lahko imeli varstvo oz. pouk.

Besedilo in foto: L. Markelj

