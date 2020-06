Deželak junak že na poti

Brežice - Miha Deželak, ki na Radiu 1 skupaj s sovoditelji Denisom Avdićem, Anjo Ramšak in Jano Morelj vodi najbolj poslušani jutranji program v Sloveniji, Denis Avdić Show, je šel znova na pot. Danes se je v akciji Deželak junak podal na dobrodelno pustolovščino po Sloveniji, v ponedeljek 15. junija pa ga bo pot prinesla tudi v naše kraje, kjer bo skupaj s poslušalci zbiral denar za otroke iz socialno ogroženih družin, da se bodo tudi letos lahko odpravili na težko pričakovane morske počitnice.

Ob sedmih zjutraj bo startal v Brežicah, od tam pa se bo odpravil skozi Brezino in Dečno selo proti Artičam in nadalje do Krškega. V Beli krajini se bo ob 11.30 ustavil v Metliki in ob 15.15 v Črnomlju, nato pa ga bo pot vodila čez Gorjance, na Vahti naj bi bil ob 16. uri, do Novega mesta, kjer ga bodo sprejeli ob šestih na Glavnem trgu.

Finančno stanje mnogih družin je zaradi epidemije covid-19 letos še težje. »Ljudem bi rad dal upanje, če zberemo pet evrov, bo pa pet evrov. Pomembno je, da spet stopimo skupaj, da se povežemo in dokažemo, da zmoremo. Tudi če ljudje nimajo denarja, naj širijo vsaj svoj glas. Ves ta čas sem treniral na domačem kolesu, ker sem to akcijo želel izpeljati. Vemo, da je kriza. Otrokom se je bilo še težje učiti na daljavo, nekateri nimajo računalnikov, njihovi obroki so še manjši, kot so bili v šoli, nasilje v družinah se je v tem času še povečalo. Zaradi tega gremo na pot,« je odločno dejal Deželak, ki je lani prekolesaril skoraj 600 kilometrov in skupaj s poslušalci zbral neverjetnih 280.361,59 evra.

Izjemno lepe spomine ima tudi na lansko kolesarjenje po Posavju in Dolenjski. »Energičen štart etape je bil v Termah Čatež, saj me je za dobro jutro čakala Nuša Derenda, polna energije in dobre volje kot vedno. Nušo je nato v Brežicah zamenjala še ena simpatična in temperamentna pevka, Rebeka Dremelj, ki je prišla oblečena v majico z napisom Deželak je moj junak,« se spominja Miha.

Tudi druge izkušnje so bile zelo lepe. »Malo pred Krškim nam je na ovinku iz spremljevalnega vozila na cesto padel kovček, a nas je na to opozoril prijazen gospod. Spomnim se tudi, da smo bili na klancu proti Petelinjeku precej izčrpani, ker je bilo peklensko vroče in soparno. Na vrhu smo se na avtobusni postaji polivali z vodo in hladili z ledom. V Novem mestu se nam je tradicionalno pridružila rekreativna kolesarka Suzi, ki sem jo okronal kar za ambasadorko Dolenjske, saj z nami vozi vsako leto. Tudi za letos je že napovedala svoj prihod. Z mano so tradicionalno vozili tudi kolesarji Adrie Mobila in držali moj tempo, da smo bili pravočasno na cilju pred Mercator centrom v Bršljinu. Tam je bilo res ogromno ljudi in celo Dan D. Res veličastno! Letos sem posebej vesel, da bom v okviru naše akcije obiskal tudi Belo krajino, kjer bom prevozil pot med Metliko in Črnomljem. Potem pa nadaljujem čez Vahto v Novo mesto, kjer bo letos trasa speljana tako, da bo peljala mimo vseh osnovnih šol. Okoli 18. ure bom prišel na cilj na Glavnem trgu v Novem mestu. Upam, da se vidimo 15. junija nekje na trasi,« pravi Miha.

»To ni moja akcija ali akcija Radia 1, to je akcija vseh nas! Prepričan sem, da bomo tudi letos Slovenci znali stopiti skupaj za dober namen in poslali čim več SMS POMAGAM1 ali POMAGAM5 na 1919. Pomagaš lahko že zdaj!« je še pozval.

