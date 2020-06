PZA lahko zgradimo na stavbnem zemljišču

12.6.2020 | 11:40

V projekt Mreža postajališč za avtodome po Sloveniji je danes vključenih 86 občin.

Judita Thaler

Mirnski župan Dušan Skerbiš

Petra Krnc Laznik, koordinatorka MPZA SLO

Mirna - Na včerajšnjem sedmem rednem letnem srečanju občin-partneric v projektu Mreža postajališč za avtodome po Sloveniji je bila osrednja točka prostorsko načrtovanje postajališč za avtodome, ki je v osnovi v rokah občin.

»Občinski prostorski načrt določa namensko rabo prostora v občini. Postajališče za avtodome pa praviloma lahko postavimo samo na stavbnem zemljišču, in sicer na namenski rabi, ki je določena kot površine za oddih, rekreacijo in šport ali pa na površinah za turizem. Dejansko gre pri postajališču za avtodome gradbeno-tehnično za parkirišče s komunalno oskrbo, ki je po gradbeni zakonodaji razvrščeno pod druge objekte za šport, rekreacijo in prosti čas. Torej: PZA je najlaže zgraditi tam, kjer prostorski akti že v osnovi opredeljujejo tovrstne objekte,« je pojasnila Judita Thaler iz podjetja URBI.

»Z našimi srečanji ohranjamo tradicijo občin-partneric, da se dobimo v mesecu juniju, saj je to tudi priložnost za delitev dobrih praks, vedno pa se zraven poskušamo tudi izobraževati. Prostorsko načrtovanje v občinah je osnova za razvoj vsake občine, tudi za turistični, kamor uvrščamo tudi popotnike z avtodomi, zato smo letos tudi največ govorili o prostorskem načrtovanju, ki je zelo kompleksno in široko,« pa je dejal projekta in župan nosilne občine projekta, Občine Mirna, Dušan Skerbiš.

Kot je sporočila Petra Krnc Laznik, koordinatorka MPZA SLO, je bila ideja o tem, da bi se slovenske občine povezale in skupaj promovirale Slovenijo kot popotnikom z avtodomi prijazno destinacijo, prvič predstavljena leta 2014. V projekt Mreža postajališč za avtodome po Sloveniji je danes vključenih 86 občin, v katerih se popotnik z avtodomom lahko ustavi, si odpočije in raziskuje kotičke na več kot 160 različnih lokacijah. Ponekod gre za parkirišča, ponekod za parkirišča z oskrbo po dogovoru ali postajališča s popolno oskrbo ali celo kampe, vsem pa je skupno to, da so lokacije izvrstno izhodišče za kolesarjenje, pohodništvo ter obiskovanje kulturnih ali naravnih znamenitostih občine, je še dodala.

M. Ž., foto: Lapego - A. Ž. in D. L.