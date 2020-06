FOTO: Drzni iskalci skrivnosti in nov list Rastoče knjige

12.6.2020 | 13:40

Odkritje novega lista Rastoče knjige v parku pri knjižnici (od leve proti desni): Milček Komelj, Luka Blažič in Boštjan Grobler.

Novo mesto - Novomeška občina je letošnje leto razglasila za leto t. i. novomeške pomladi, saj mineva sto let od velike kulturno-umetniške manifestacije, s katero so mladi novomeški umetniki septembra pred sto leti dosegli, da je Novo mesto postalo slovensko umetniško središče.

Eden od dogodkov v jubilejnem letu je bil včerajšnji zaključek literarnega natečaja poezije in kratke proze Drzni iskalci skrivnosti, ki ga je že peto leto zapored pripravilo Slavistično društvo Dolenjske in Beče krajine, ter odkritje novega lista Rastoče knjige Novega mesta.

Kot je povedala predsednica društva dr. Jožica Jožef Beg, so literarni natečaj kljub spomladanski izolaciji zaradi koronavirusa izpeljali, odziv je bil zato malo manjši pri šolarjih, velik pa pri odraslih piscih, od katerih so nekateri natečaju zvesti že nekaj let. Med osnovnošolci se jih je odzvalo 11, med srednješolci 13, pri odraslih pa 82. »Prispevkov nismo rangirali, vsi so odlični, vsaj eno besedilo od vsakogar smo objavili v zborniku, za katerega vztrajamo, da izhaja v tiskani in ne elektronski obliki. To pa nam ne bi uspelo brez pomoči mestne občine, Krke - tovarne zdravil in drugih sponzorjev, vsem hvala,« je dejala Begova.

Med nagrajenimi avtorji v skupini osnovnošolcev sta Zala Podobnik in Alja Slobodnik, pri srednješolcih Laura Butaja in Nuša Žerjav, pri odraslih pa Irena Pajnik Beguš, Rezka Povše (članica literarne sekcije Snovanja pri DU Novo mesto), Jernej Kusterle, Darinka Kozinc, Martina Podričnik in Eva Kardelj Cvetko. Odrasli nagrajeni literati so se številnim obiskovalcem dogodka razkrili z branjem odlomkov iz svojega pisanja.

Slavistično društvo je letos prvič razpisalo likovni natečaj z naslovom Slovenčina - moj, tvoj, vaš jezik, ki pa jim ga zaradi posebnih okoliščine zaradi epidemije ni uspelo izpeljati. V zborniku so zato objavili plakate, ki so nastali pri dopolnilnem pouku slovenščine v Banjaluki, upajo pa, da jih bodo lahko razstavili v Novem mestu septembra ob evropskem dnevu jezikov.

Ob 100-letnici novomeške pomladi so Rastoči knjigi dodali nov list in ga obogatili z verzi Antona Podbevška iz njegove pesmi Električna žaga: »Ali sem dovolj močan, da se mi ne bo zvrtelo v glavi, če se ozrem v mračne dežele, ki so že za mano?« Pri odkrtiju so sodelovali direktor Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto Luka Blažič, novomeški podžupan Boštjan Grobler in akademik, prof. dr. Milček Komelj.

Milček Komelj, častni občan Novega mesta in od nedavnega podpredsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti, je bil slavnostni govornik. V nagovoru je spregovoril tako o pomenu knjige, »ki je naša duhovna mati, govoreča z besedo, ki je naša prvotna luč«, kot o pomenu našega prvega avantgardista Antona Podbevška, ki je razgibal najširšo slovensko kulturno srenjo, in o t.i. novomeški pomladi, ki še danes daje impulze novemu ustvarjanju.

Prireditev, ki so jo popestrili mladi glasbeniki Glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto - violinistka Tereza Zupet, kitarist Matic Kotnik ter pevka Aša Slapnik, vodila pa jo je Carmen L. Oven - je potekala v Parku Rastoče knjige pri knjižnici.

Besedilo in foto: L. Markelj

