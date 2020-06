Po trgovinah kradli kot srake

12.6.2020 | 14:20

Foto: arhiv DL

V trgovskem centru v Novem mestu so včeraj varnostniki ustavili 16-letnika, ki je hotel brez plačila mimo blagajne odnesi za 40 evrov otroških oblačil. Štiri ženske pa so iz druge trgovine odnesle dva para otroških natikačev, vrednih 15 evrov.

Na drugem koncu mesta je neznanec nekaj po četrti uri popoldne v nakupovalni voziček zložil 26 paketov piščančjega mesa, vrednih 130 evrov. Poln voziček je odpeljal iz trgovine skozi skladiščne prostore, preden so zaposleni opazili nenavadno dogajanje. Obvestili so policiste, ki so opravili ogled, za storilcem pa še poizvedujejo.

Pozno popoldne, nekaj po šesti uri, je več osumljencev v platneno vrečo na hitro zmetalo večjo količino suhomesnatih izdelkov in zavoj kinder čokoladnih jajc ter nato pobegnilo iz trgovine skozi zasilni izhod. Naredili so za okoli 200 evrov škode.

V Krškem so zvečer prijeli tri osebe, stare med 15 in 19 let, osumljene tatvin. Policisti so jim pri tem zasegli več predmetov iz treh trgovin trgovskega centra, ki so jih odnesli brez plačila. Za vse tri bodo napisali kazenske ovadbe.

Ob kros motor

V Krvavčjem vrhu so v zadnjih dneh izpod senika odpeljali neregistriran kros motor, rumene barve, znamke Zongshen. Lastnika so oškodovali za okoli 500 evrov.

Telekomunikacijski kabel

Črnomaljski policisti so v Semiču obravnavali tatvino približno 600 metrov telekomunikacijskega kabla. Dejanje je bilo storjeno v noči iz srede na četrtek. Družba Telekom je z dejanjem oškodovana za okoli tri tisoč evrov.

13-letnik nenadoma stopil na vozišče

Obravnavali so šest prometnih nesreč z materialno škodo, eno z lahkimi in eno s hudimi telesnimi poškodbami. Slednja se je zgodila v Brežicah, kjer je 13-letnik nenadoma stopil na vozišče, kjer ga je zbila voznica. Odpeljali so ga v bolnišnico, kjer so ugotovili nekaj udarnih in prask ter zlome na nogi.

Zaradi vožnje brez vozniškega dovoljenja so zasegli dva osebnega avtomobila – enega 23-letniku v Novem mestu, enega 27-letniku v Dobravi pri Škocjanu.

Bežal pred policisti s hitrostjo 200 km/h

Brežiški policisti, ki nadzirajo državno mejo, so nekaj pred polnočjo opazili sumljivo vozilo, ki je zapeljalo na avtocesto proti Novemu mestu in ni hotelo ustaviti. Operativno-komunikacijski center je aktiviral več policijskih patrulj. Po nekaj kilometrski vožnji s hitrostjo okoli 200 km/h so policisti vozilo ustavili na počivališču starine. Po zaustaviti sta iz vozila pobegnili dve osebi. Voznik je poskušal z manevriranjem pobegniti policistom, pri tem je naglo speljal in trčil v policijski avto, a so ga policisti uspeli potegniti iz vozila in obvladati, preden je storil še več škode. Po prvih ocenah gre za 35-letnega državljana Irana, ki ima urejeno stalno prebivanje v Nemčiji. Pridržali so ga, pobegla dva pa še iščejo.

M. Ž.