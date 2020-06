Pištole skrival v otroških plenicah

12.6.2020 | 15:05

Foto: PU Novo mesto

Dobruška vas, Mihovica, Novo mesto - Krški policisti so v sodelovanju s policisti policijskih postaj Novo mesto, Brežice in Šentjernej ter posebne policijske enote policijske uprave Novo mesto včeraj zgodaj zjutraj na podlagi odredbe sodišča opravili več hišnih preiskav v Dobruški vasi, Mihovici in okolici Novega mesta, skupaj pri petih osumljencih.

V hišnih preiskavah so zasegli več kosov zlatnine, za katere sumijo, da izhajajo iz kaznivih dejanj vlomov in tatvin ter tri pištole in nekaj nabojev, za katere osumljeni 37-letnik nima dovoljenja niti ni znal pojasniti, kako so prišle do njega. Ob prihodu policistov jih je hotel odvreči, vendar so ga pri tem zalotili in pištole, zavite v otroške plenice, zasegli. Policisti izvor zlatnine in orožja še preiskujejo.

37-letnika so sicer že večkrat obravnavali zaradi sumov kaznivih dejanj ropa, povzročitve splošne nevarnosti, tatvin, telesnih poškodb, nasilništva in groženj.

M. Ž., Foto: PU Novo mesto

