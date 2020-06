Hrvati naj delajo bolj, tovornjakov naj bo manj

12.6.2020 | 20:20

Metliški župan Darko Zevnik (desno) je ob današnjem obisku ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa (v sredini) in državnega sekretarja na ministrstvu za infrastrukturo Aleša Miheliča (levo) v Metliki predstavil moteče prometne razmere v Metliki in lokalne predloge za ublažitev prometnih težav. (Foto: M. L.).

Alenka Tomašič (Foto: M. L.)

Na mednarodnem mejnem prehodu Metlika je današnje dopoldne minilo brez gneče. Pričakovanja za popodlen so bila drugačna ob številnih vozilih v tem času s tujo registrsko tablico na cesti med Novim mestom in Belo krajino. (Foto: M. L:9

Metlika - Metliški župan Darko Zevnik se je danes v Metliki sestal z ministrom za notranje zadeve Alešem Hojsom in državnim sekretarjem na ministrstvu za infrastrukturo Alešem Miheličem.

Župan ju je seznanil s prometnimi zastoji pred mejnim prehodom v Metliki in s predlogi občine za rešitev. Po županovih besedah je rešitev tretja razvojna os. »Upam, da smo dosegli soglasje, da je treba to cesto tu pri Metliki graditi istočasno, kot bodo gradili predor in izhod iz novomeškega dela,« je povedal Zevnik.

Minister Hojs je k temu dejal, da bo Slovenija skušali doseči pri Hrvaški, da bi hrvaški mejni organi v promentih konicah. Delali z več ekipami, s čimer bi se deloma zmanjšale prometne kolona na slovenski strani mejnega prehoda Metlika. Hojs je med rešitvami omenil tudi, da bi na cesti preko Gorjancev prepovedali vožnjo kamionov, ki po tej cesti potujejo na oddaljena območja, se pravi, da bi dsovolili vožnjo le kamionom, namenjenim na Hrvaškem v karlovško županijo, in v nasprotni smeri v Sloveniji namenjenim v Belo krajino in na širše novomeško območje.

Kot je dejal državni sekretar Mihelič, je rešitev za Metliko čim hitrejša gradnja tretje razvojne osi na tem, južnem delu. Ta gradnja je po njegovih besedah ena prednostnih.

Alenka Tomašič, predsednica mestne skupnosti Metlika, je dejala na rob obiska, da se bodo v Metliki trudili, da bodo začeli tretjo razvojno začeli graditi v Metliki takrat, kot v Novem mestu. »In skušali bomo zagotoviti vsaj za Križevsko vas dostojno obvozno pot, da jo bodo prebivalci koristili lahko, upamo, že letošnje poletje,« je rekla Tomašičeva.

M. L.

Galerija