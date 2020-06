Kosce, orače in svate vpisali med dediščino

13.6.2020 | 10:25

Kosci in orači, kot so kosili in orali na mednarodnem Fašjenkovem karnevalu 13. februarja 2016. (Foto: M. L.)

Dobova - Pustne obhode ločkih koscev, oračev in svatov so 7. maja letos vpisali v Nacionalni Register nesnovne dediščine, potem ko je Posavski muzej Brežice po besedah njene direktorice Alenke Černelič Krošelj, vpisno pobudo s sodelovanjem Turističnega društva Dobova in njegove sekcije Fašjenk vložil 11. aprila leta 2018.

V Nacionalni Register nesnovne dediščine so iz Posavja vpisane enote Pihalni orkester Kapele (Kapelska godba), Brod na Mostecu, Kulturno društvo Gasilski pihalni orkester Loče pri Dobovi (Lučka pleh muzika) in že omenjeni Pustni obhodi ločkih koscev, oračev in svatov. O najnovejšem vpisu v register in dediščini so govorili tudi na nedavni novinarski konferenci v Dobovi, ki so pripraviliMiro Kovačič predsednik Sekcije Fašjenk pri Turističnem društvu Dobova, podpredsednik Federacije Evropskih Karnevalskih Mest za Slovenijo FECC Ivan Kovačič, brežiški župan Ivan Molan, direktorica Posavskega muzeja Brežice Alenka Černelič Krošelj, direktorica Slovenskega etnografskega muzeja Tanja Roženbergar in muzejska svetovalka iz Slovenskega etnografskega muzeja Adela Pukl.

»Pust v Dobovi ima stoletno tradicijo in tudi svoje ime – Fašjenk. Pustni karneval Fašjenk je v sodobnosti ena največjih pustnih prireditev v Posavju in eden največjih turističnih dogodkov v občini Brežice, o čemer priča tudi sprejetje Dobove in Fašjenka v Združenje evropskih karnevalskih mest FECC (Federacija evropskih karnevalskih mest),« so med drugim sporočili na novinarski konferenci.

M. L.