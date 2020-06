Za okrepitev zaposlovanja mladih

13.6.2020 | 13:30

Govorci na začetni konferenci.

Brestanica - Mladinski center Krško je na gradu Rajhenburg nad Brestanico v četrtek pripravil uvodno konferenco projekta Mladi v praksi, s katerim želijo okrepiti zaposlovanje mladih Posavcev oz. omogočiti njihovo trajno vključevanja na trg dela. Skoraj 180.000 evrov vreden projekt sta prek razpisa denarno podprla Evropski socialni sklad in država, je poročala STA.

Po podatkih Mladinskega centra Krško so se tega poldrugo leto trajajočega projekta za opolnomočenje mladih, »da postanejo najboljše verzije samih sebe«, lotili skupaj s konzorcijskima partnerjema oz. s Celjskim mladinskim centrom in z Mladinskim centrom BIT iz Črnomlja.

Udeleženci konference.

Pripravili bodo usposabljanja, na katerih bodo udeleženci prek »posebnega« stika z delodajalci, t. i. mreženja in inovativnih vsebin ter pristopov spoznavali sebe in svoje zmožnosti ter se opremili z znanjem za učinkovito nastopanje na trgu dela. Sodelovanje na okroglih mizah z odgovornimi na področju zaposlovanja pa jim bo omogočilo okrepljeno sodelovanje pri oblikovanje ukrepov za mlade ter razvoju širše skupnosti, so dodali.

Med projektnimi cilji so po navedbah STA krški mladinci navedli, da nameravajo do srede septembra prihodnje leto v usposabljanje z inovativnimi vsebinami vključiti 40 nezaposlenih posameznikov, starih od 15 do vključno 29 let, iz savinjske in posavske statistične regije ter iz jugovzhodnega dela države. Ob koncu projekta si obetajo zaposlitev najmanj 65 odstotkov oz. vsaj 26 udeležencev.

M. Ž.