Župan bo dodatek namenil v dobrodelne namene

13.6.2020 | 08:45

Mirnski župan Dušan Skerbiš

Mirna - Potem ko so v zadnjih mesecih razpravljali preko videokonference, so se včeraj ponovno v živo sestali mirnski svetniki, ki so med drugim potrdili tudi prvi rebalans letošnjega proračuna. Kot je dejala Maja Anzelj z občinske uprave, z njim usklajujejo nekatere proračunske postavke in projekte glede na potrebe za izvajanje nalog in programov do konca leta. Dodala je še, da se prihodki in odhodki občine bistveno ne spreminjajo.

»S proračunskimi sredstvi načrtujemo naložbe, s katerimi uresničujemo boljšo kakovost življenja v lokalni skupnosti, bodisi na področju oskrbe s pitno vodo ali pa prevoznosti cest, komunalne infrastrukture, urejanje javnih površin ali nenazadnje tudi nakup prostorov za bodoči vrtec. Seveda pa se trudimo tudi, da planiramo dovolj sredstev za izvajanje športnih, kulturnih in drugih aktivnosti, ki jih izvajajo društva v naši lokalni skupnosti,« pravi župan Dušan Skerbiš.

Občinski svet je potrdil tudi zaključni račun proračuna za lani. Občina je uresničila 83 odst. od načrtovanih 3,2 milijona evrov prihodkov in 81 odst. od načrtovanih nekaj manj kot 3,5 milijona evrov odhodkov. Za investicije so na Mirni v minulem letu namenili 720.000 evrov, največ za investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov Roje-Mirna in Pod Radovnico (105.000 evrov), investicijsko vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti (178.000) in za izgradnjo vodovodnega omrežja Sajenice, Glinek-Volčje njive in Gorenja vas (72.000).

Svetniki so se tudi soglašali z imenovanjem Patricije Pavlič za nov mandat direktorice Centra za izobraževanje in kulturo Trebnje, bila je edina, ki se je prijavila na razpis. Potrdili je tudi sklep o dodatku za delo v rizičnih razmerah, ki ga prejme župan, ki je med epidemijo med drugim ves čas koordiniral izvajanje nalog zaščite in reševanja ter organiziral dobavo materiala za izdelavo pralnih zaščitnih mask za občane in usklajeval delo šivilj prostovoljk. Skerbiš je dejal, da bo dodatek do konca leta podaril različnim društvom in organizacijam, občinski svet pa bo seznanil s prejemniki donacij.

Na včerajšnji seji je občinski svet potrdil vstop občine v Skupnost občin Slovenije, se seznanil z delom nadzornega odbora, ki ga je predstavila predsednica Marija Sluga.

Besedilo in fotografije: R. N.