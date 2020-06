Zapeljala v obcestni jarek in trčila v drevo

13.6.2020 | 07:50

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Včeraj popoldne ob 14.29 je na cesti Šentjernej¬¬—Mršeča vas v občini Šentjernej voznica z osebnim vozilom zapeljala v obcestni jarek in trčila v drevo ter se poškodovala. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šentjernej so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, s tehničnim posegom postavili vozilo nazaj na cestišče ter pomagali reševalcem in policistom. Reševalci nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Novo mesto so poškodovano voznico oskrbeli in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Zagorelo v zbornici šole

Včeraj ob 5.50 je gorelo v prostorih zbornice v Osnovni šoli Drska na Ulici Slavka Gruma v Novem mestu. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu so pogasili požar in prezračili prostore.

Danes popolna zapora ceste

Kostak d.d. Krško, obvešča o interventni popolni zapori javne poti: JP 692137 Odcep Gabrič, LZ 193241 Pot na Armes dne 13.06.2020 zaradi del na cestišču. Obvoz ni predviden.

Kje ne bo elektrike

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Trebnje obvešča odjemalce, da bo danes od 7. ure do 15. ure zaradi vzdrževalnih del na distribucijskem omrežju in napravah zmanjšana zanesljivost in kakovost oskrbe z električno energijo odjemalcem, ki so oskrbovani iz RTP Trebnje.

Elektro Celje d.d., Distribucijska enota Krško nadzorništvo Mokronog obvešča odjemalce električne energije, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na območju transformatorske postaje IMV Mirna mizarska med 7.30 in 12. uro.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

L. M.