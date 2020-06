Trije podžupani za isto ceno

13.6.2020 | 12:00

Trije šentjernejski podžupani: Andrej Mikec, Jože Vrtačič in Janez Selak. (Foto: L. M.)

Šentjernej - Župan občine Šentjernej Jože Simončič je na zadnji občinski seji javno oznanil, da je imenoval tri podžupane, ki mu bodo pomagali pri delu.

To sta dosedanja dva: Janez Selak (Lista Skupaj za prihodnost), ki bo še naprej pokrival zlasti področje kulture in turizma in Jože Vrtačič (Lista mladih za aktiven Šentjernej), ki bo bdel nad športom in mladinsko problematiko, ter Andrej Mikec (Lista za šentjernejsko dolino), ki bo pokrival gospodarstvo, okoljsko problematiko, javne službe.

Župan je poudaril, da število podžupanov ne bo vplivalo na proračunske izdatke, kar pomeni, da si bodo znesek, namenjen kot nadomestilo za podžupana, zdaj delili trije. V finančnem smislu bi bilo torej vseeno, ali bi bil podžupan eden, dva ali so trije.

Kot je novico o treh podžupanih komentiral opozicijski svetnik Albert Pavlič, so trije podžupani odraz koalicijske pogodbe, ki jo je še pred volitvami sklenil Simončič, »kar ni nič narobe. Sam bom dobre predloge podpiral, slabe pa kritiziral,« je dejal.

Novi župan pa bo morda dobil tudi novo »desno roko«, ki jo predstavlja direktor občinske uprave. Po izteku mandata dosedanjemu direktorju Samu Hudoklinu je občina objavila javni razpis. »Postopki tečejo, smo tik pred zaključkom, seveda sledi še pritožbeni rok, tako da bo v kakih desetih dneh že jasno izbrano ime,« je dejal Simončič. Za to delovno mesto se potegujejo trije kandidatni, neuradno smo izvedeli, da je med njimi tudi Hudoklin.

L. Markelj