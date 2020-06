Spominska plošča Otonu Župančiču v Kamniku

13.6.2020 | 16:30

Odkritje spominje plošče Otonu Župančiču v Kamniku.

Kamnik, Bela Krajina - Pred dvema dnevoma so na Parmovi ulici v Kamniku odkrili spominsko ploščo Otonu Župančiču. Oton Župančič, ki je bil eden štirih predstavnikov slovenske moderne - poleg Dragotina Ketteja, Josipa Murna in Ivana Cankarja - se je rodil leta 1878 naVinici v Beli krajini, umrl pa je v Ljubljani leta 1949 in je pokopan na Žalah, v t. i. grobnici moderne.

V Kamniku je nekaj časa bival in deloval.

Župan Matej Slapar

Spominsko ploščo je odkril župan Matej Slapar skupaj z idejnim vodjem in pobudnikom postavitve Damijanom Rostanom ter Župančičevo vnukinjo dr. Alenko Župančič. Plošča visi na pročelju nekdanje gostilne Pri vinski trti, kjer je Oton Župančič med drugim pisal dramo Veronika Deseniška.

Župan Matej Slapar se je ob tej priložnosti iskreno zahvalil pobudnikoma ter poudaril pomen Župančičevega življenja v Kamniku in ostalih pomembnih kulturnikov, ki so ustvarjali v tem mestu. V nagovoru je dejal, da je na Župančičevo bivanje v Kamniku ohranjenih nekaj drobnih spominov, k sreči pa je med njimi celo nekaj verzov, ki jih je pesnik posvetil svojim kamniškim prijateljicam in prijateljem: »Drobni spomini, a pomembni dokumenti in pesnikova življenjska zgodba, ki navdihuje, so bili opazni tudi v naši občini. Občina Kamnik mu je namreč leta 1928 v počastitev delu in zaslugam, ki jih je pridobil za kulturo in jezik slovenskega naroda, podelila listino častnega meščana. Po toliko letih smo Župančiča ponovno prepoznali in mu na pobudo Damijana in Ivice Rostan namenili spominsko ploščo, za kar se jima na tem mestu iskreno zahvaljujem.«

Pesnikova vnukinja dr. Alenka Zupančič.

dr. Marjeta Humar

Župančičeva vnukinja dr. Alenka Zupančič je orisala nastajanje drame Veronika Deseniška in nam namenila nekaj drobnih in zanimivih prigod iz pesnikovega življenja, pobudnik postavitve spominske plošče in gostitelj Damijan Rostan pa je izrazil iskreno veselje ob odkritju plošče in poudaril pomembno obletnico, saj je na včerajšnji dan minilo natanko 71 let od smrti pesnika slovenske moderne.

Blagoslov spominske plošče je opravil župnik Luka Demšar.

Za preplet misli in besed in bogat opis Župančičevega življenja v Kamniku je poskrbela dr. Marjeta Humar, ki je tudi sicer pripravila kulturni program, recitacije in kratke odlomke iz drame Veronika Deseniška nam je namenil Tone Ftičar, za glasbeno popestritev je poskrbel Mešani pevski zbor Odmev Kamnik pod vodstvom zborovodkinje Anice Smrtnik.

L. M., foto: Občina Kamnik

Galerija